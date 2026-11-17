KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?

2026 yılı için geçerli mevcut KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları eğitim seviyesine göre değişiyor. Buna göre ön lisans ve lisans öğrencileri aylık 4 bin TL, yüksek lisans öğrencileri 8 bin TL, doktora öğrencileri ise 12 bin TL ödeme alıyor.

2027 yılında uygulanacak yeni burs ve kredi tutarlarına ilişkin ise henüz resmi bir zam açıklaması bulunmuyor.