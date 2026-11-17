Haberler
Galeri
Yaşam
KYK burs/kredi ödeme takvimi 2026-2027: KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak, toplu ödeme mi yapılacak?
Giriş Tarihi: 17.11.2026 06:52
KYK burs/kredi ödeme takvimi 2026-2027: KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak, toplu ödeme mi yapılacak?
2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin gözü ödeme takvimine çevrildi. 6 Kasım'da burs ve kredi almaya hak kazanan öğrenciler belli olurken, taahhütname onay sürecinin tamamlanmasıyla birlikte ilk ödemelerin hesaplara geçeceği tarih merak edilmeye başlandı. Peki, KYK bursu ne zaman yatacak?