KYK bursu ne zaman yatacak? 2026-2027 KYK burs ve kredi toplu ödeme takvimi için gözler GSB’de!

NORMAL AYLIK KYK ÖDEMELERİ HANGİ GÜNLERDE YAPILIYOR?

İlk toplu ödemenin tamamlanmasının ardından, tüm burs ve kredi hak sahipleri standart aylık ödeme takvimine dahil ediliyor. Düzenli ödemeler, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre her ayın 6'sı ile 10'u arasında Ziraat Bankası hesaplarına aktarılıyor:

T.C. kimlik numarası son hanesi 0 olanlar: Her ayın 6'sında

T.C. kimlik numarası son hanesi 2 olanlar: Her ayın 7'sinde

T.C. kimlik numarası son hanesi 4 olanlar: Her ayın 8'inde

T.C. kimlik numarası son hanesi 6 olanlar: Her ayın 9'unda

T.C. kimlik numarası son hanesi 8 olanlar: Her ayın 10'unda

(Not: İlk kez burs veya kredi alacak öğrencilerin ilk toplu ödeme günleri bu standart takvimden bağımsız olarak bakanlıkça ayrıca belirlenebilmektedir.)