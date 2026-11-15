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Giriş Tarihi: 15.11.2026 07:47 Güncelleme Tarihi: 15.11.2026 07:50

KYK bursu ne zaman yatacak? 2026-2027 KYK burs ve kredi toplu ödeme takvimi için gözler GSB'de!

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 2026-2027 KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ödeme gününe çevrildi. Taahhütname onaylarını tamamlayan üniversite öğrencileri, toplu ödemelerin hesaplara geçeceği tarihi araştırıyor. Peki, ilk KYK bursu ne zaman yatacak, takvim belli oldu mu?

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KYK bursu ne zaman yatacak? 2026-2027 KYK burs ve kredi toplu ödeme takvimi için gözler GSB’de!

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) bünyesinde yükseköğrenim öğrencilerine sağlanan maddi desteklerde geri sayım sürüyor. 6 Kasım 2026'da sonuçların duyurulması ve 11 Kasım'da e-Devlet taahhütname onaylarının tamamlanmasıyla birlikte ödeme süreci gündemin ilk sırasına yerleşti.

KYK bursu ne zaman yatacak? 2026-2027 KYK burs ve kredi toplu ödeme takvimi için gözler GSB’de!

2026-2027 KYK İLK BURS VE KREDİ ÖDEME TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM), 2026-2027 eğitim-öğretim yılında ilk kez burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler için henüz kesin bir toplu ödeme günü açıklamadı.

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KYK bursu ne zaman yatacak? 2026-2027 KYK burs ve kredi toplu ödeme takvimi için gözler GSB’de!

6 Kasım 2026 tarihinde başvuru sonuçlarının ilan edilmesi ve 11 Kasım 2026 itibarıyla e-Devlet üzerinden taahhütname onay işlemlerinin sona ermesinin ardından ödeme hazırlıkları başladı. Geçmiş dönemlerdeki uygulamalara bakıldığında (örneğin 2025-2026 döneminde ödemeler 18 Kasım'da başlamıştı) ilk ödemelerin kasım ayının ikinci yarısında hesaplara yatırılması öngörülüyor.

Kesin tarih, GSB'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya kanalları üzerinden yapılacak duyuru ile netleşecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
KYK bursu ne zaman yatacak? 2026-2027 KYK burs ve kredi toplu ödeme takvimi için gözler GSB’de!

İLK KYK ÖDEMESİ TOPLU MU YATACAK, KAÇ AYLIK ÖDENECEK?

KYGM'nin yürürlükteki mevzuatına göre, ilk defa burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan üniversite öğrencilerinin ödeme hakları, başvuruda bulundukları öğretim yılının başlangıcı kabul edilen Ekim ayından itibaren başlatılıyor.

KYK bursu ne zaman yatacak? 2026-2027 KYK burs ve kredi toplu ödeme takvimi için gözler GSB’de!

Bu kapsamda, ilk ödeme kasım ayı içerisinde gerçekleştirildiği takdirde öğrencilerin Ekim ayı hakları kaybolmuyor; Ekim ve Kasım aylarını kapsayan 2 aylık birikmiş tutar tek seferde toplu olarak hesaplara yatırılıyor. Eğer ödeme takvimi aralık ayına sarkarsa üç aylık toplu ödeme şeklinde ödeme yapılıyor.

KYK bursu ne zaman yatacak? 2026-2027 KYK burs ve kredi toplu ödeme takvimi için gözler GSB’de!

NORMAL AYLIK KYK ÖDEMELERİ HANGİ GÜNLERDE YAPILIYOR?

İlk toplu ödemenin tamamlanmasının ardından, tüm burs ve kredi hak sahipleri standart aylık ödeme takvimine dahil ediliyor. Düzenli ödemeler, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre her ayın 6'sı ile 10'u arasında Ziraat Bankası hesaplarına aktarılıyor:

T.C. kimlik numarası son hanesi 0 olanlar: Her ayın 6'sında

T.C. kimlik numarası son hanesi 2 olanlar: Her ayın 7'sinde

T.C. kimlik numarası son hanesi 4 olanlar: Her ayın 8'inde

T.C. kimlik numarası son hanesi 6 olanlar: Her ayın 9'unda

T.C. kimlik numarası son hanesi 8 olanlar: Her ayın 10'unda

(Not: İlk kez burs veya kredi alacak öğrencilerin ilk toplu ödeme günleri bu standart takvimden bağımsız olarak bakanlıkça ayrıca belirlenebilmektedir.)

KYK bursu ne zaman yatacak? 2026-2027 KYK burs ve kredi toplu ödeme takvimi için gözler GSB’de!

2026 KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?

Ocak 2026 itibarıyla güncellenen ve halihazırda uygulanan aylık KYK burs ve öğrenim kredisi tutarları öğrenim düzeyine göre şu şekildedir:

Öğrenim Düzeyi Aylık Burs / Kredi Tutarı
Ön Lisans ve Lisans 4.000 TL
Yüksek Lisans 8.000 TL
Doktora 12.000 TL
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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