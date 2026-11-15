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KYK bursu ne zaman yatacak? 2026-2027 KYK burs ve kredi toplu ödeme takvimi için gözler GSB'de!
Giriş Tarihi: 15.11.2026 07:47
Güncelleme Tarihi: 15.11.2026 07:50
KYK bursu ne zaman yatacak? 2026-2027 KYK burs ve kredi toplu ödeme takvimi için gözler GSB'de!
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 2026-2027 KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ödeme gününe çevrildi. Taahhütname onaylarını tamamlayan üniversite öğrencileri, toplu ödemelerin hesaplara geçeceği tarihi araştırıyor. Peki, ilk KYK bursu ne zaman yatacak, takvim belli oldu mu?