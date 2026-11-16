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Haberler Galeri Yaşam KYK bursu ne zaman yatar, kaç aylık? 2026-2027 KYK burs ve kredi ilk toplu ödeme takvimi bekleniyor
Giriş Tarihi: 16.11.2026 07:13 Güncelleme Tarihi: 16.11.2026 08:07

KYK bursu ne zaman yatar, kaç aylık? 2026-2027 KYK burs ve kredi ilk toplu ödeme takvimi bekleniyor

2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk kez burs veya kredi alacak üniversite öğrencileri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Taahhütname onay işlemlerinin tamamlanmasının ardından milyonlarca genç, "KYK bursu ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) toplu ödeme takvimine dair öne çıkan tüm detaylar...

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KYK bursu ne zaman yatar, kaç aylık? 2026-2027 KYK burs ve kredi ilk toplu ödeme takvimi bekleniyor

Yükseköğrenim öğrencilerine maddi destek sağlamak amacıyla Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından verilen ödemeler için geri sayım başladı. Başvuru sonuçlarının ilan edilmesi ve e-Devlet onay sürecinin sona ermesiyle gözler Ziraat Bankası hesaplarına çevrildi. Geçmiş dönem uygulamaları ışığında KYK ilk ödemelerin yatırılacağı tarih aralığı ve toplu ödeme esasları netleşiyor.

KYK bursu ne zaman yatar, kaç aylık? 2026-2027 KYK burs ve kredi ilk toplu ödeme takvimi bekleniyor

2026-2027 KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK, TARİH BELLİ OLDU MU?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM), 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde ilk kez burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler için kesin toplu ödeme gününü henüz resmi olarak ilan etmedi.

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KYK bursu ne zaman yatar, kaç aylık? 2026-2027 KYK burs ve kredi ilk toplu ödeme takvimi bekleniyor

6 Kasım 2026 tarihinde başvuru sonuçlarının duyurulması ve 11 Kasım 2026 itibarıyla e-Devlet üzerinden taahhütname onay sürecinin tamamlanmasının ardından Bakanlık bünyesinde ödeme hazırlıkları hız kazandı. Geçmiş dönemlerdeki takvimler incelendiğinde, 2025-2026 döneminde ödemelerin 18-20 Kasım tarihleri arasında hesaplara aktarıldığı görülüyor.

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KYK bursu ne zaman yatar, kaç aylık? 2026-2027 KYK burs ve kredi ilk toplu ödeme takvimi bekleniyor

İLK KYK ÖDEMESİ HANGİ AY VE KAÇ AYLIK TOPLU YATIRILACAK?

İlk kez burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilere, başvuruda bulundukları öğretim yılının başlangıcı kabul edilen Ekim ayından itibaren normal öğrenim süreleri boyunca ödeme yapılıyor.

Ödemelerin Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilmesi nedeniyle, öğrenciler ilk ödemelerini iki aylık (Ekim ve Kasım aylarını kapsayan) toplu ödeme şeklinde alıyor. Ödeme takviminin Aralık ayına sarkması durumunda ise Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan üç aylık toplu ödeme yapılıyor.

KYK bursu ne zaman yatar, kaç aylık? 2026-2027 KYK burs ve kredi ilk toplu ödeme takvimi bekleniyor

İlk toplu ödemenin tamamlanmasının ardından takip eden aylarda ödemeler tek aylık periyotlar halinde düzenli olarak devam ediyor.

Banka yoğunluğunu önlemek amacıyla öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamı esas alınıyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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