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KYK bursu ne zaman yatar, kaç aylık? 2026-2027 KYK burs ve kredi ilk toplu ödeme takvimi bekleniyor
Giriş Tarihi: 16.11.2026 07:13
Güncelleme Tarihi: 16.11.2026 08:07
KYK bursu ne zaman yatar, kaç aylık? 2026-2027 KYK burs ve kredi ilk toplu ödeme takvimi bekleniyor
2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk kez burs veya kredi alacak üniversite öğrencileri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Taahhütname onay işlemlerinin tamamlanmasının ardından milyonlarca genç, "KYK bursu ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) toplu ödeme takvimine dair öne çıkan tüm detaylar...