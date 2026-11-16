KYK bursu ne zaman yatar, kaç aylık? 2026-2027 KYK burs ve kredi ilk toplu ödeme takvimi bekleniyor

İLK KYK ÖDEMESİ HANGİ AY VE KAÇ AYLIK TOPLU YATIRILACAK?

İlk kez burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilere, başvuruda bulundukları öğretim yılının başlangıcı kabul edilen Ekim ayından itibaren normal öğrenim süreleri boyunca ödeme yapılıyor.

Ödemelerin Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilmesi nedeniyle, öğrenciler ilk ödemelerini iki aylık (Ekim ve Kasım aylarını kapsayan) toplu ödeme şeklinde alıyor. Ödeme takviminin Aralık ayına sarkması durumunda ise Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan üç aylık toplu ödeme yapılıyor.