Haberler Yaşam KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak? GSB duyuru ile 2023 KYK bursu sorgulama ekranı e devlet

Giriş Tarihi: 29.12.2022 23:47 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 23:47

KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak? GSB duyuru ile 2023 KYK bursu sorgulama ekranı e devlet

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yaptığı açıklamalarla birlikte birçok öğrenci KYK bursu ne zaman yatacak sorusuna cevap aldı. Uzun süre başvuruların sonuçlanmasını bekleyen adaylar için müjdeli haber geldi. Burslar erken yatacakken, TC numarasına göre ödemeler gerçekleşecek. Bu noktada KYK bursu 2023 yattı mı, KYK bursu neden yatmadı, nereye yatacak soruları sıklıkla cevap arıyor. Burs ve krediler normalde ayın 6'sı ile 9'ı arasında yatmakta. Peki, KYK bursu ne zaman yatacak? İşte detaylar…