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Haberler Yaşam KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak? GSB duyuru ile 2023 KYK bursu sorgulama ekranı e devlet
Giriş Tarihi: 29.12.2022 23:47 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 23:47

KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak? GSB duyuru ile 2023 KYK bursu sorgulama ekranı e devlet

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yaptığı açıklamalarla birlikte birçok öğrenci KYK bursu ne zaman yatacak sorusuna cevap aldı. Uzun süre başvuruların sonuçlanmasını bekleyen adaylar için müjdeli haber geldi. Burslar erken yatacakken, TC numarasına göre ödemeler gerçekleşecek. Bu noktada KYK bursu 2023 yattı mı, KYK bursu neden yatmadı, nereye yatacak soruları sıklıkla cevap arıyor. Burs ve krediler normalde ayın 6'sı ile 9'ı arasında yatmakta. Peki, KYK bursu ne zaman yatacak? İşte detaylar…

KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak? GSB duyuru ile 2023 KYK bursu sorgulama ekranı e devlet

KYK bursu yattı mı, neden yatmadı sorusu öğrenciler tarafından yanıt arıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamalarla KYK bursu 2023 hakkında müjdeli haberi öğrencilere verdi. KYK bursu yılbaşından önce öğrencilerin hesaplarına yatacak. Peki, KYK bursu ne zaman yatacak 2023? İşte detaylar…

KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak? GSB duyuru ile 2023 KYK bursu sorgulama ekranı e devlet

SON DAKİKA: KYK BURS VE KREDİ ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 531 bin 468 öğrenciye toplam 1 milyar 428 milyon 657 bin lira ödenecek olan üç aylık burs-kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

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KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak? GSB duyuru ile 2023 KYK bursu sorgulama ekranı e devlet

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, 2022-2023 öğretim yılı için burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan öğrencilere öğretim yılı başı olan ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına 29 Aralık itibarıyla yatırılmaya başlandığını bildirdi.

KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak? GSB duyuru ile 2023 KYK bursu sorgulama ekranı e devlet

Sisteme dahil olarak ilk defa burs-kredi başvurusunda bulunan ve taahhütnamesini onaylayan öğrencilerden 222 bin 461 öğrenciye burs, 309 bin 7 öğrenciye ise kredi ödemesi yapılacağını açıklayan Kasapoğlu, böylelikle 531 bin 468 öğrenciye toplam 1 milyar 428 milyon 657 bin lira ödeneceğini kaydetti.

KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak? GSB duyuru ile 2023 KYK bursu sorgulama ekranı e devlet

KYK BURSU NE KADAR?

KYK lisans bursu:1250 TL

KYK yüksek lisans bursu: 2500 TL

DKYK doktora bursu: 3750 TL

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