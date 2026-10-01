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Giriş Tarihi: 01.10.2026 07:31

KYK EK YURT BAŞVURU TAKVİMİ 2026-2027 || KYK ek yurt başvuruları ne zaman, nereden ve nasıl yapılır?

KYK yurt başvuru sürecinin ardından yurda yerleşemeyen veya çeşitli nedenlerle başvuru yapamayan öğrenciler, ek yurt başvurularına ilişkin gelişmeleri takip ediyor. 2026-2027 eğitim öğretim döneminde KYK ek yurt başvurularının ne zaman başlayacağı, başvuruların nereden yapılacağı ve işlemlerin nasıl gerçekleştirileceği merak ediliyor.

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KYK EK YURT BAŞVURU TAKVİMİ 2026-2027 || KYK ek yurt başvuruları ne zaman, nereden ve nasıl yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak duyurularla birlikte KYK ek yurt başvuru takviminin netleşmesi bekleniyor. Öğrenciler, başvuru tarihleriyle birlikte yurt başvurusunun hangi platform üzerinden yapılacağını ve değerlendirme sürecine ilişkin ayrıntıları araştırıyor. KYK ek yurt başvurularında güncel duyurular ve başvuru şartları da yakından takip ediliyor.

KYK EK YURT BAŞVURU TAKVİMİ 2026-2027 || KYK ek yurt başvuruları ne zaman, nereden ve nasıl yapılır?

KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK ek yurt başvuruları henüz başlamadı. Geçtiğimiz sene 15 Ekim 2025 tarihinde başlayan ek kontenjan yurt başvuruları, 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 23.59'da sona ermişti.

KYK ek kontenjan başvurularının da bu sene Ekim ayı içerisinde alınması bekleniyor.

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KYK EK YURT BAŞVURU TAKVİMİ 2026-2027 || KYK ek yurt başvuruları ne zaman, nereden ve nasıl yapılır?

GSB'DEN KYK EK YURT AÇIKLAMASI!

Ek kontenjan, yatay ve dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü eğitim, normal öğrenim süresini tamamlayamayan (artık yıl), bir yükseköğretim programından mezun olarak ikinci üniversitesine devam eden, af kapsamında yeniden öğrenim hakkı kazanan ve Senato kararı doğrultusunda YÖKSİS'te aktif görünen öğrencilerin yurt başvuruları ilerleyen tarihlerde Yükseköğretim Kurumu takvimiyle uyumlu olarak, kayıtlarının tamamlanmasını takiben e-Devlet kapısı üzerinden alınacaktır.

Başvuru tarihleri ve başvuru sürecine ilişkin güncel duyuruları resmî iletişim kanallarımızdan takip edebilirsiniz.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
KYK EK YURT BAŞVURU TAKVİMİ 2026-2027 || KYK ek yurt başvuruları ne zaman, nereden ve nasıl yapılır?

KYK EK YURT BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

KYK ek yurt başvuruları, e-Devlet üzerinden çevrim içi olarak yapılacak. Başvuru süreci başladığında öğrencilerin T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yapması gerekecek.

Öğrenciler, e-Devlet'teki arama bölümüne "GSB Yurt Başvurusu" yazarak ilgili hizmet sayfasına ulaşabilecek. Başvuru formunda yer alan kişisel, ekonomik ve sosyal durum bilgilerini eksiksiz şekilde dolduran öğrenciler, başvurularını tamamlayabilecek. Başvurunun ardından sonuçlar ve değerlendirme süreci de yine e-Devlet üzerinden takip edilebilecek.

KYK EK YURT BAŞVURU TAKVİMİ 2026-2027 || KYK ek yurt başvuruları ne zaman, nereden ve nasıl yapılır?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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