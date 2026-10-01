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KYK EK YURT BAŞVURU TAKVİMİ 2026-2027 || KYK ek yurt başvuruları ne zaman, nereden ve nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 01.10.2026 07:31
KYK EK YURT BAŞVURU TAKVİMİ 2026-2027 || KYK ek yurt başvuruları ne zaman, nereden ve nasıl yapılır?
KYK yurt başvuru sürecinin ardından yurda yerleşemeyen veya çeşitli nedenlerle başvuru yapamayan öğrenciler, ek yurt başvurularına ilişkin gelişmeleri takip ediyor. 2026-2027 eğitim öğretim döneminde KYK ek yurt başvurularının ne zaman başlayacağı, başvuruların nereden yapılacağı ve işlemlerin nasıl gerçekleştirileceği merak ediliyor.