KYK EK YURT BAŞVURU TAKVİMİ 2026-2027 || KYK ek yurt başvuruları ne zaman, nereden ve nasıl yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak duyurularla birlikte KYK ek yurt başvuru takviminin netleşmesi bekleniyor. Öğrenciler, başvuru tarihleriyle birlikte yurt başvurusunun hangi platform üzerinden yapılacağını ve değerlendirme sürecine ilişkin ayrıntıları araştırıyor. KYK ek yurt başvurularında güncel duyurular ve başvuru şartları da yakından takip ediliyor.