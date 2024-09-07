Giriş Tarihi: 07.09.2024 06:16
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024
06:16
KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2024-2025 GSB ile KYK yedek yurt başvuru tarihleri
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçlarının son dakika duyuruldu. Açıklanan sonuçlarda asıl ve yedek olarak kayıt hakkı bulunana adaylar arasında, yerleşemeyen adaylar da oldu. Bu noktada KYK ek yurt başvuru tarihleri mercek altına alındı. Peki, KYK ek yurt başvurusu olacak mı, kimler başvurabilir? 2024 Gençlik ve Spor Bakanlığı ek yurt başvuruları ne zaman?