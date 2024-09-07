Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 07.09.2024 06:16 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 06:16

KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2024-2025 GSB ile KYK yedek yurt başvuru tarihleri

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçlarının son dakika duyuruldu. Açıklanan sonuçlarda asıl ve yedek olarak kayıt hakkı bulunana adaylar arasında, yerleşemeyen adaylar da oldu. Bu noktada KYK ek yurt başvuru tarihleri mercek altına alındı. Peki, KYK ek yurt başvurusu olacak mı, kimler başvurabilir? 2024 Gençlik ve Spor Bakanlığı ek yurt başvuruları ne zaman?

KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2024-2025 GSB ile KYK yedek yurt başvuru tarihleri

KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından ek kayıtlar için araştırmalar hız kazandı. GSB yurtlarında kalmak isteyen öğrenciler kazandığı üniversite için şehir değişikliği yapacak. Peki, KYK ek yurt başvurusu olacak mı, kimler başvurabilir? İşte, 2024-2025 KYK yedek yurt başvuru tarihleri...

KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2024-2025 GSB ile KYK yedek yurt başvuru tarihleri

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 2024 AÇIKLANDI

KYK yurt başvuru sonuçları son dakika Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklandı. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sonuçlara erişim sağlanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2024-2025 GSB ile KYK yedek yurt başvuru tarihleri

KYK YURT KAYIT TARİHLERİ

GSB Yurt kayıt işlemleri ise 7 Eylül'de sona erecek. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 7 Eylül saat 23:59 'a kadar e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor.

Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet üzerinden taahhütname onayının verilmesi gerekiyor.

KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2024-2025 GSB ile KYK yedek yurt başvuru tarihleri

YEDEK ADAYLARIN NE YAPMASI GEREKİYOR?

Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanmaktadır. Sonuçların https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden takip edilmesi gerekmektedir.

Yerleştirmeler genellikle yurt kontenjanındaki değişikliklere bağlı olarak güncellenir

KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak? 2024-2025 GSB ile KYK yedek yurt başvuru tarihleri

2024 KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK ek yurt başvuru tarihleri henüz netleşmedi. KYK yedek yurt başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak olan duyuru sonrasında başlayacak. Konuya ilişkin resmi açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

SON DAKİKA