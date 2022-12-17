KYK kartı sorgulama işlemi 2022-2023: KYK burs kartı nasıl ve nereden alınır? Ziraat Bankası KYK Bankkart Genç ne zaman verilecek, hangi tarihte?

KYK burs kartı nasıl alınır sorusu, burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından gündemdeki yerini aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022-2023 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, burs ve kredi ödemelerini Ziraat Bankası hesaplarından KYK Bankkart Genç aracılığıyla çekebilecek. Peki, KYK burs kartı nasıl ve nereden alınır? Ziraat Bankası KYK Bankkart Genç ne zaman verilecek, hangi tarihte? İşte, KYK kartı sorgulama işlemi ve konu ile ilgili detaylı bilgiler.