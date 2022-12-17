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Haberler Yaşam KYK kartı sorgulama işlemi 2022-2023: KYK burs kartı nasıl ve nereden alınır? Ziraat Bankası KYK Bankkart Genç ne zaman verilecek, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 17.12.2022 11:32 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 11:32

KYK kartı sorgulama işlemi 2022-2023: KYK burs kartı nasıl ve nereden alınır? Ziraat Bankası KYK Bankkart Genç ne zaman verilecek, hangi tarihte?

KYK burs kartı nasıl alınır sorusu, burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından gündemdeki yerini aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022-2023 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, burs ve kredi ödemelerini Ziraat Bankası hesaplarından KYK Bankkart Genç aracılığıyla çekebilecek. Peki, KYK burs kartı nasıl ve nereden alınır? Ziraat Bankası KYK Bankkart Genç ne zaman verilecek, hangi tarihte? İşte, KYK kartı sorgulama işlemi ve konu ile ilgili detaylı bilgiler.

KYK kartı sorgulama işlemi 2022-2023: KYK burs kartı nasıl ve nereden alınır? Ziraat Bankası KYK Bankkart Genç ne zaman verilecek, hangi tarihte?

KYK burs kartı ile ilgili detaylar burs ve kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. Burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, taahhütname onayı sonrası ödemelerini KYK Bankkart Genç ile Ziraat Bankası hesapları üzerinden alabilecek. Bu noktada KYK burs paralarının yatacağı hesap kartı hakkında bilgi almak isteyen milyonlarca öğrenci, ''KYK burs kartı nasıl ve nereden alınır?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ziraat Bankası KYK Bankkart Genç ne zaman verilecek, hangi tarihte? İşte, tüm detaylar.

KYK kartı sorgulama işlemi 2022-2023: KYK burs kartı nasıl ve nereden alınır? Ziraat Bankası KYK Bankkart Genç ne zaman verilecek, hangi tarihte?

SON DAKİKA: KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kredi Yurtlar Kurumu işbirliğinde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine eğitim hayatları boyunca verilen KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022-2023 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu.

Adaylar KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarını e-Devlet üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.

Sonuç ekranında "Burs Alabilirsiniz" iadesiyle karşılan adaylar geri ödemesiz olarak burs alabilecek. "Öğrenim Kredisi Alabilirsiniz" sonucuyla karşılaşanlar ise öğrenim kredisi almaya hak kazanacak.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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KYK kartı sorgulama işlemi 2022-2023: KYK burs kartı nasıl ve nereden alınır? Ziraat Bankası KYK Bankkart Genç ne zaman verilecek, hangi tarihte?

KYK BURS KARTI NASIL ALINIR?

Üniversitede öğrenim gören ve Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredisi alan tüm öğrencilere yıllardır hizmet veren Ziraat Bankası, KYK 'Bankkart Genç'ı sorgulama işlemi TC kimlik numarasıyla gerçekleşecek.

KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra açılacaktır. Bununla birlikte taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecektir.

KYK kartı sorgulama işlemi 2022-2023: KYK burs kartı nasıl ve nereden alınır? Ziraat Bankası KYK Bankkart Genç ne zaman verilecek, hangi tarihte?

KYK BURS KARTI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç'inizi teslim alacağınız tarihleri ve Şubeyi/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numaranız ile sorgulayarak öğrenebilirsiniz. Kullanılabilir statüde Bankkart Genç'iniz varsa KYK hesabınız bu karta tanımlanacaktır.

Ayrıca internet şube, mobil uygulamalarımız ve Müşteri İletişim Merkezi 0850 258 00 00 aracılığıyla da hesabınızı Bankkart Genç'inize bağlayabilirsiniz. Kart sorgulama işlemi TC kimlik numarasıyla yapılmaktadır.

KYK kartı sorgulama işlemi 2022-2023: KYK burs kartı nasıl ve nereden alınır? Ziraat Bankası KYK Bankkart Genç ne zaman verilecek, hangi tarihte?

KYK ZİRAAT BANKASI KARTI NE ZAMAN GELİR?

İlk kez KYK burs ya da kredi almaya hak kazananların kartları başvuruda belirtilen adrese kurye arayıcılığı ile teslim edilecektir. Ziraat Mobil ya da Ziraat Bankası İnternet Şubesi kullanarak kart gönderim süreci takip edilebilir.

e-Devlet üzerinden temin edilen başvuru datasında göre kart isme özel olarak basılacak, paket sözleşmeyle birlikte yine e-devlet üzerinden girişi yapılan adrese kurye arayıcılığı ile teslim edilecek. Burs - kredi ödemesi kart olmadan banka şubelerinden kimlik ile birlikte alınabilir.

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