Giriş Tarihi: 09.09.2024 07:29
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024
07:30
KYK yedek yurt sonuçları açıklandı mı, bugün belli olur mu? GSB KYK yedek yurt sonuç sorgulama ekranı e-Devlet
KYK yedek yurt başvuruları geçtiğimiz günlerde alınmıştı. İlk yerleştirmelerde boş kalan kontenjanlara yerleştirilmeyi bekleyen üniversiteliler, KYK yedek yurt sonuçları açıklandı mı, bugün belli olur mu sorusuyla araştırmaları hızlandırdı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın konuya dair açıklamaları ile sonuç tarihi araştırma konusu oldu. İşte e-Devlet GSB KYK yedek yurt sonuç sorgulama ekranı.