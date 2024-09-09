KYK yedek yurt sonuçları açıklandı mı, bugün belli olur mu? GSB KYK yedek yurt sonuç sorgulama ekranı e-Devlet

Asli yerleştirmelerin sonrasında, boş kalan kontenjanlar için uygulanan yedek yerleştirme işlemi tamamlanıyor. Her hafta Pazartesi ve Perşembe günleri açıklanan yedek yurt yerleştirme sonuçları için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Peki, KYK yedek yurt sonuçları açıklandı mı, bugün belli olur mu? İşte e-Devlet ile GSB KYK yedek yurt sonuç sorgulama ekranı ve linki.