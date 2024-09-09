Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 09.09.2024 07:29 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 07:30

KYK yedek yurt sonuçları açıklandı mı, bugün belli olur mu? GSB KYK yedek yurt sonuç sorgulama ekranı e-Devlet

KYK yedek yurt başvuruları geçtiğimiz günlerde alınmıştı. İlk yerleştirmelerde boş kalan kontenjanlara yerleştirilmeyi bekleyen üniversiteliler, KYK yedek yurt sonuçları açıklandı mı, bugün belli olur mu sorusuyla araştırmaları hızlandırdı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın konuya dair açıklamaları ile sonuç tarihi araştırma konusu oldu. İşte e-Devlet GSB KYK yedek yurt sonuç sorgulama ekranı.

KYK yedek yurt sonuçları açıklandı mı, bugün belli olur mu? GSB KYK yedek yurt sonuç sorgulama ekranı e-Devlet

Asli yerleştirmelerin sonrasında, boş kalan kontenjanlar için uygulanan yedek yerleştirme işlemi tamamlanıyor. Her hafta Pazartesi ve Perşembe günleri açıklanan yedek yurt yerleştirme sonuçları için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Peki, KYK yedek yurt sonuçları açıklandı mı, bugün belli olur mu? İşte e-Devlet ile GSB KYK yedek yurt sonuç sorgulama ekranı ve linki.

KYK yedek yurt sonuçları açıklandı mı, bugün belli olur mu? GSB KYK yedek yurt sonuç sorgulama ekranı e-Devlet

KYK YURT YEDEK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yedek sırası bekleyen öğrenciler için yerleştirmeler devam edecek. Yurtlara yerleşmek isteyen öğrencilerin her hafta güncellenen yedek sırasını takip etmesi gerekiyor.

Geçtiğimiz yıl KYK yedek sonuçları Pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün açıklanıyordu. KYK 1. yedek yurt sonuçları e-Devlet üzerinden ilan edilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KYK yedek yurt sonuçları açıklandı mı, bugün belli olur mu? GSB KYK yedek yurt sonuç sorgulama ekranı e-Devlet

KYK YEDEK YURT YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

GSB yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılıyor. Adaylar TCKN ve şifreleri ile sonuçları sorgulayabilecek. KYK yurt yerleştirme sonucu ekranında kazanılan yurt adı adresi, kayıt tarihleri ve diğer bilgileri bulunacak.

KYK yedek yurt sonuçları açıklandı mı, bugün belli olur mu? GSB KYK yedek yurt sonuç sorgulama ekranı e-Devlet

Yedek yerleştirmeler ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Başvuru sonuçları https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama internet adresinden öğrenilecek.

KYK yedek yurt sonuçları açıklandı mı, bugün belli olur mu? GSB KYK yedek yurt sonuç sorgulama ekranı e-Devlet

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?
2024-2025 yeni eğitim ve öğretim dönemi için sonuçları açıklanan KYK yurtlarının güncel ücretleri şöyle. Geçtiğimiz yıl yurt ücretleri; tip 1 ücreti aylık 345 TL, tip 2 aylık 405 TL, tip 3 aylık 480 TL, tip 5 aylık 510 TL ve tip 6 570 TL olarak ödenmişti.

Bu sene ücretler şu şekilde olacak:
1. TİP 517,50 ₺
2. TİP 607,50 ₺
3. TİP 607,50 ₺
4. TİP 720 ₺
5. TİP 765 ₺
6. TİP 855 ₺
KKTC 1.125 ₺

SON DAKİKA