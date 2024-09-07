Giriş Tarihi: 07.09.2024 06:13
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024
06:13
KYK yurt kayıt tarihleri 2024 2025 | KYK yurt kayıtları ne zaman bitecek, son gün ne zaman?
KYK yurt başvuru sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından 5 Eylül 2024 Perşembe günü açıklandı. Açıklanan sonuçlar ile birlikte adaylar KYK yurt takvimine odaklandı. Yurt kaydını tamamlamak isteyen adaylar ilk etapta kayıt ücreti ödeyecek ve taahhütname onayını yapacak. Peki, KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman, ödemeler nereye yapılacak?