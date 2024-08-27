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Giriş Tarihi: 27.08.2024 18:38 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 18:41

KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA 2024: e-Devlet GSB Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

Kredi ve Yurtlar Kurumu 2024-2025 eğitim öğretim yılı yurt başvurularının sona ermesinin ardından başvuru sonuçları bekleniyor. 2024 Ağustos tarihlerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan başvuru sonuçları için geri sayım başladı. İkamet ettikleri illerden başka illerde üniversite eğitimlerine başlayacak olan öğrenciler yurtlarda kalacak. Sonuçlar e-Devlet adresi üzerinden ilan edilecek. Peki, KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA 2024: e-Devlet GSB Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

Kredi ve Yurtlar Kurumu yeni dönem başvuruları gerçekleştirildi. Başvuruların gerçekleştirilmesinin ardından KYK yurt sonuçları için bekleyiş başladı. Üniversite kayıtlarını yaptıran öğrenciler akademik yıl başlamadan yurtlarına yerleşmeyi planlıyor. İşte, KYK yurt başvuru sonuç sorgulama

KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA 2024: e-Devlet GSB Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 20 Ağustos Salı günü başlatılan KYK başvuruları 24 Ağustos Cumartesi saat 23.59'da son buldu.
KYK yurt başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl 13 Eylül'de ilan edilmişti. 2024-2025 yılı KYK yurt sonuçlarının bu yıl da eylül ayının ortalarında açıklanması ön görülüyor.

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KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA 2024: e-Devlet GSB Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

2024-2025 KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KYK yurt başvuru sonuçları e-devlet üzerinden öğrenebilecek. Bilgileri eksiksiz dolduran öğrenciler başvuru sonuçlarına erişebilecek.
KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA 2024: e-Devlet GSB Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

KİMLER KYK YURTLARINDA ÜCRETSİZ KALABİLİR?

- Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,
- Gazi ve gazi çocukları,
- Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,
- Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,
- Devlet koruması altında olanlar,
- Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA 2024: e-Devlet GSB Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

KYK YURT BAŞVURUSU 12 KURUM TARAFINDAN İNCELENECEK

Başvurular 12 farklı kurum ve kuruluşla koordineli olarak değerlendirilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerden sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin beyanları alınacak. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra 12 farklı kamu kurum ve kuruluşuyla koordineli biçimde öğrencilerin beyanları değerlendirilecek ve başvurular sonuçlandırılacak.

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