Giriş Tarihi: 27.08.2024 18:38
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
18:41
KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA 2024: e-Devlet GSB Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?
Kredi ve Yurtlar Kurumu 2024-2025 eğitim öğretim yılı yurt başvurularının sona ermesinin ardından başvuru sonuçları bekleniyor. 2024 Ağustos tarihlerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan başvuru sonuçları için geri sayım başladı. İkamet ettikleri illerden başka illerde üniversite eğitimlerine başlayacak olan öğrenciler yurtlarda kalacak. Sonuçlar e-Devlet adresi üzerinden ilan edilecek. Peki, KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?