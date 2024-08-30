Giriş Tarihi: 30.08.2024 06:31
Güncelleme Tarihi: 30.08.2024
06:31
KYK YURT SONUÇLARI 2024 || e-Devlet GSB Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak, nasıl öğrenilir?
KYK yurt sonuçları sorgulanıyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı yurt başvuruları geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Üniversitelere yerleşen adaylar ikamet ettikleri şehirden başka bir şehirde eğitimlerine başlayacak adaylar, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtları için başvurularını yaptı. Üniversitelerin akademik takvimlerinin belli olmasının ardından E-devlet üzerinden sonuç sayfası kontrol ediliyor. Peki, KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?