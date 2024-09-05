Giriş Tarihi: 05.09.2024 11:47
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
11:50
KYK Yurt sonuçları yedek ne anlama geliyor? KYK 2024 GSB KYK yurt yedek sonuçları ne zaman açıklanır, hangi tarihte?
KYK yurt başvuru sonuçları Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 5 Eylül 2024 Perşembe günü açıklandı. 2024 KYK yurt sonuçlarında asıl adayların kayıt yaptırmaması sonucunda, yedek adaylar kayıt hakkı kazanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ayrıca ek yurt başvuruları da alınacak. Peki, KYK Yurt sonuçları yedek ne anlama geliyor? KYK 2024 GSB KYK yurt yedek sonuçları ne zaman açıklanır, hangi tarihte?