KYK Yurt sonuçları yedek ne anlama geliyor? KYK 2024 GSB KYK yurt yedek sonuçları ne zaman açıklanır, hangi tarihte?

KYK YURT YEDEK SIRASI NE ZAMAN, KAÇ GÜN SONRA ÇIKAR?

Yedek sırası olan öğrencilerin yerleştirme işlemleri, belirlenen günlerde yapılır. Yedek listesine göre öğrenciler aşamalı olarak yerleştirilir, ancak yedek sırasının ne kadar sürede sonuçlanacağı kesin bir tarih ile belirlenmez.