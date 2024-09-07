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Giriş Tarihi: 07.09.2024 06:13 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 06:14

KYK YURT TAAHHÜTNAME ONAYI EKRANI 2024 | Taahhütname onayı nasıl alınır, ne zaman bitecek?

KYK yurt taahhütname onayı yurt başvuru sonuçlarının açıklanması ile birlikte gündeme geldi. KYK burs ve kredi imkanlarından yararlanmak isteyen öğrenciler, yurt yerleştirme sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayarak, taahhütname onayı yapacak. Peki, KYK yurt taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır? 2024-2025 e-Devlet KYK taahhütname onay ekranı.

KYK YURT TAAHHÜTNAME ONAYI EKRANI 2024 | Taahhütname onayı nasıl alınır, ne zaman bitecek?

KYK İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekiyor. Bu noktada adaylar nereden ve nasıl onaylayacaklarını araştırıyor. Peki, KYK yurt taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır? 2024-2025 e-Devlet KYK taahhütname onay ekranı!

KYK YURT TAAHHÜTNAME ONAYI EKRANI 2024 | Taahhütname onayı nasıl alınır, ne zaman bitecek?

KYK TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

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KYK YURT TAAHHÜTNAME ONAYI EKRANI 2024 | Taahhütname onayı nasıl alınır, ne zaman bitecek?

18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden bakanlık linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.

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KYK YURT TAAHHÜTNAME ONAYI EKRANI 2024 | Taahhütname onayı nasıl alınır, ne zaman bitecek?

İLK KAYIT ÜCRETİ HAKKINDA

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

KYK YURT TAAHHÜTNAME ONAYI EKRANI 2024 | Taahhütname onayı nasıl alınır, ne zaman bitecek?

İLK KAYIT ÜCRETİNİ YATIRDIKTAN SONRA TAAHHÜTNAME ONAYI YAPMAYAN ÖĞRENCİ NE YAPMALIDIR?

Öğrencilere ait IBAN numarasının yer aldığı kayıt sildirme dilekçesinin ilgili yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Kayıt sildirilen tarihten sonraki yurt ücreti ve güvence bedeli öğrencilere iade edilmektedir.

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