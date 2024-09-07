Giriş Tarihi: 07.09.2024 06:13
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024
06:14
KYK YURT TAAHHÜTNAME ONAYI EKRANI 2024 | Taahhütname onayı nasıl alınır, ne zaman bitecek?
KYK yurt taahhütname onayı yurt başvuru sonuçlarının açıklanması ile birlikte gündeme geldi. KYK burs ve kredi imkanlarından yararlanmak isteyen öğrenciler, yurt yerleştirme sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayarak, taahhütname onayı yapacak. Peki, KYK yurt taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır? 2024-2025 e-Devlet KYK taahhütname onay ekranı.