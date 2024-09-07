Giriş Tarihi: 07.09.2024 06:17
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024
06:17
KYK yurt ücretleri 2024 ne kadar 2024? 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip yurt ücreti belli oldu mu?
KYK başvuru sürecini geride bırakan öğrenciler, 2024-25 eğitim yılı için KYK yurt başvurularını gerçekleştirdi ve yurt ücretlerine odaklandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde 6 farklı yurt tipi bulunuyor. Bu kapsamda ise KYK yurt ücretleri, yurt tipine göre farklılık gösteriyor. Peki, 1.tip, 2.tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip yurtları ne kadar? GSB KYK yurt tipleri ve ücretleri...