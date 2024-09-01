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Giriş Tarihi: 01.09.2024 18:38 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 18:58

KYK yurt ücretleri ne kadar, kaç TL oldu, zam geldi mi? GSB ile 2024-2025 KYK yurt ücretleri nasıl ve nereden öğrenilir?

KYK yurt ücretleri araştırılıyor. Yeni eğitim öğretim yılı yurt başvuruları 20-24 Ağustos 2024 tarihleri arasında tamamlandı. Başvuruların ardından KYK yurt sonuçları için heyecanlı bekleyiş bir süredir devam ederken yurt ücretlerine yüzde 50 zam yapıldığı açıklandı. Peki, KYK yurt ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2024-2025 KYK 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tip yurt ücretleri ile ilgili son gelişmeler...

KYK yurt ücretleri ne kadar, kaç TL oldu, zam geldi mi? GSB ile 2024-2025 KYK yurt ücretleri nasıl ve nereden öğrenilir?

KYK yurt ücretleri ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala KYK yurt ücretlerine yüzde elli zam yapıldı. Yurt ücretlerinde yapılan bu artışın ardından yaşadıkları kentlerden farklı şehirlerde üniversite eğitimine decam edecek olan binlerce öğrenci, KYK yurt ücretleri araştırması yapıyor. Peki, KYK yurt ücretleri açıklandı mı, ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 2024-2025 KYK yurt ücretleri ile ilgili son durum…

KYK yurt ücretleri ne kadar, kaç TL oldu, zam geldi mi? GSB ile 2024-2025 KYK yurt ücretleri nasıl ve nereden öğrenilir?

KYK YURT ÜCRETLERİ ARTTI!

2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ücretlerine yüzde 50 zam geldi.

Bununla birlikte en düşük KYK ücreti 345 liradan 517 TL'ye, en yükseği ise 570 liradan 855 TL'ye çıktı.

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KYK yurt ücretleri ne kadar, kaç TL oldu, zam geldi mi? GSB ile 2024-2025 KYK yurt ücretleri nasıl ve nereden öğrenilir?

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularının sona ermesiyle birlikte KYK yurt ücretlerinde artışa gidildi.

İşte yeni fiyatlar;

1. TİP: 345 TL → 517,50 TL
2. TİP: 405 TL → 607,50 TL
3. TİP: 405 TL → 607,50 TL
4. TİP: 480 TL → 720 TL
5. TİP: 510 TL → 765 TL
6. TİP: 570 TL → 855 TL
KKTC: 750 TL → 1.125 TL

KYK yurt ücretleri ne kadar, kaç TL oldu, zam geldi mi? GSB ile 2024-2025 KYK yurt ücretleri nasıl ve nereden öğrenilir?

KYK 1, 2, 3, 4, 5, 6. TİP YURT ÜCRETLERİ 2024 NE KADAR OLDU?

KYK yurtlarında 6 tip oda bulunuyor. KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanıyor. Bu sıralama odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor.

Oda tiplerine göre KYK yurt ücretleri değişkenlik gösteriyor. En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip oluyor.

KYK yurt ücretleri ne kadar, kaç TL oldu, zam geldi mi? GSB ile 2024-2025 KYK yurt ücretleri nasıl ve nereden öğrenilir?

KYK YURT TİPLERİ ÖZELLİKLERİ NELER?
1. tip ve 2. tip yurtlar öğrencilerin barınma, yemek ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak durumda.

3. tip: KYK yurtları ülkemizde bulunan orta derecede yurtlardır. 3. tip yurtlarda oda büyüklüğüne göre kişi sayısı 2-4 kişi olarak değişmektedir. Odalarda çalışma masası, buz dolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunmaktadır. Banyo, Tuvalet ortak kullanım alanı olabiliyor.

4. tip: KYK yurtları ülkemizde bulunan orta derecede yurtlardır. 4. tip yurtlarda oda büyüklüğüne göre kişi sayısı 2-4 kişi olarak değişmektedir. Odalarda çalışma masası, buz dolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunmaktadır.

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