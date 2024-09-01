Giriş Tarihi: 01.09.2024 18:38
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024
18:58
KYK yurt ücretleri ne kadar, kaç TL oldu, zam geldi mi? GSB ile 2024-2025 KYK yurt ücretleri nasıl ve nereden öğrenilir?
KYK yurt ücretleri araştırılıyor. Yeni eğitim öğretim yılı yurt başvuruları 20-24 Ağustos 2024 tarihleri arasında tamamlandı. Başvuruların ardından KYK yurt sonuçları için heyecanlı bekleyiş bir süredir devam ederken yurt ücretlerine yüzde 50 zam yapıldığı açıklandı. Peki, KYK yurt ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2024-2025 KYK 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tip yurt ücretleri ile ilgili son gelişmeler...