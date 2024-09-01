KYK yurt ücretleri ne kadar, kaç TL oldu, zam geldi mi? GSB ile 2024-2025 KYK yurt ücretleri nasıl ve nereden öğrenilir?

KYK yurt ücretleri ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala KYK yurt ücretlerine yüzde elli zam yapıldı. Yurt ücretlerinde yapılan bu artışın ardından yaşadıkları kentlerden farklı şehirlerde üniversite eğitimine decam edecek olan binlerce öğrenci, KYK yurt ücretleri araştırması yapıyor. Peki, KYK yurt ücretleri açıklandı mı, ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 2024-2025 KYK yurt ücretleri ile ilgili son durum…