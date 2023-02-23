Haberler Yaşam GSB AÇIKLAMASI | KYK yurt ücretleri ödenecek mi? 2023 Şubat ayı KYK yurt ücreti geri ödenecek mi?

Giriş Tarihi: 23.02.2023 11:54 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 11:54

GSB AÇIKLAMASI | KYK yurt ücretleri ödenecek mi? 2023 Şubat ayı KYK yurt ücreti geri ödenecek mi?

Yaşanan deprem felaketi ardından üniversitelerde alınan tatil kararları sonrası depremzedelerin bir kısmı Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde yurtlara yerleştirildi. Yurtlarda kalan öğrenciler ise KYK yurt ücretleri ödenecek mi sorusuna yanıt aramaya başladı. İçinde bulunduğumuz ay için öğrencilerin herhangi bir ödeme yapıp yapmayacağı merak konusuydu. Beklenen açıklamam Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan geldi. 2023 Şubat ayı KYK yurt ücretleri geri ödenecek mi araştırılıyor. İşte, son dakika açıklaması ile KYK yurt ücretleri ödenecek mi sorusunun yanıtı!