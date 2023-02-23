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Haberler Yaşam GSB AÇIKLAMASI | KYK yurt ücretleri ödenecek mi? 2023 Şubat ayı KYK yurt ücreti geri ödenecek mi?
Giriş Tarihi: 23.02.2023 11:54 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 11:54

GSB AÇIKLAMASI | KYK yurt ücretleri ödenecek mi? 2023 Şubat ayı KYK yurt ücreti geri ödenecek mi?

Yaşanan deprem felaketi ardından üniversitelerde alınan tatil kararları sonrası depremzedelerin bir kısmı Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde yurtlara yerleştirildi. Yurtlarda kalan öğrenciler ise KYK yurt ücretleri ödenecek mi sorusuna yanıt aramaya başladı. İçinde bulunduğumuz ay için öğrencilerin herhangi bir ödeme yapıp yapmayacağı merak konusuydu. Beklenen açıklamam Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan geldi. 2023 Şubat ayı KYK yurt ücretleri geri ödenecek mi araştırılıyor. İşte, son dakika açıklaması ile KYK yurt ücretleri ödenecek mi sorusunun yanıtı!

GSB AÇIKLAMASI | KYK yurt ücretleri ödenecek mi? 2023 Şubat ayı KYK yurt ücreti geri ödenecek mi?

KYK yurt ücretleri geri ödenecek mi sorusu yanıt aramaya başladı. Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremi ardından depremzedeler afet bölgesindeki yurtlar başta olmak öğrenci yurtlarına yerleştirildi. KYK yurt ücretleri ödenecek mi sorusu Bakan Kasapoğlu'nun açıklaması ile yanıtlandı. Üniversite öğrencileri araştırmalara devam ediyor. Peki, 2023 Şubat ayı KYK yurt ücreti ödenecek mi? İşte, o açıklama…

GSB AÇIKLAMASI | KYK yurt ücretleri ödenecek mi? 2023 Şubat ayı KYK yurt ücreti geri ödenecek mi?

KYK YURT PARALARI ÖDENECEK Mİ?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yükseköğretim öğrencilerinin kaldığı öğrenci yurtları için beklenen açıklamayı yaptı.

Uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte yurtlarından ayrılan öğrenciler yurt ücreti konusunda açıklama bekliyordu.

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GSB AÇIKLAMASI | KYK yurt ücretleri ödenecek mi? 2023 Şubat ayı KYK yurt ücreti geri ödenecek mi?

Gençlere seslenen Bakan Kasaoğlu, "Yurt ücretlerine ilişkin şubat ayında ve bahar yarıyılında yurtta kalmayan öğrencilerimizin elbette herhangi bir ücret ödemeleri söz konusu değildir." dedi.

GSB AÇIKLAMASI | KYK yurt ücretleri ödenecek mi? 2023 Şubat ayı KYK yurt ücreti geri ödenecek mi?

"DEPREM BÖLGESİNDE YURTTA KALSALAR DAHİ ÖDEME YAPMAYACAKLAR"

Deprem bölgesinde KYK yurtlarında kalan öğrenciler için de bilgi paylaşan Bakan Kasapoğlu, "Deprem illerinden öğrencilerimiz ise yurtta kalsalar dahi ödeme yapmayacaklardır." ifadelerini kullandı.

GSB AÇIKLAMASI | KYK yurt ücretleri ödenecek mi? 2023 Şubat ayı KYK yurt ücreti geri ödenecek mi?

KYK YURT ÜCRETİ GERİ ÖDENECEK Mİ?

Üniversite öğrencilerinin öncesinde yaptığı ödemeler için herhangi bir açıklama gelmezken son açıklamalar Bakan Kasapoğlu'nun sosyal medya hesabından takip ediliyor.

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