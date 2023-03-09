Haberler Yaşam SON DAKİKA: GSB AÇIKLAMASI | KYK yurt ücretleri geri ödenecek mi? Bu yıl KYK yurt ücretleri iade edilecek mi?

Giriş Tarihi: 09.03.2023 12:41 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 12:41

SON DAKİKA: GSB AÇIKLAMASI | KYK yurt ücretleri geri ödenecek mi? Bu yıl KYK yurt ücretleri iade edilecek mi?

6 Şubat Kahramanmaraş depremi sonrası depremzedeler Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesindeki yurtlara yerleştirilirken üniversitelerde ise uzaktan eğitime geçildi. Bu noktada yurtlarından ayrılan öğrenciler, KYK yurt ücretleri ödenecek mi sorusunu gündeme taşıdı. 2023 Şubat ayı ödemelerini yapan öğrenciler ücret iadesi yapılıp yapılmayacağını merak ediyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK yurt paraları ile ilgili bir son dakika açıklamasında bulundu. Peki, 2023 Şubat ayı KYK yurt ücretleri geri ödenecek mi, paralar iade edilecek mi? İşte, o açıklama…