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Haberler Yaşam SON DAKİKA: GSB AÇIKLAMASI | KYK yurt ücretleri geri ödenecek mi? Bu yıl KYK yurt ücretleri iade edilecek mi?
Giriş Tarihi: 09.03.2023 12:41 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 12:41

SON DAKİKA: GSB AÇIKLAMASI | KYK yurt ücretleri geri ödenecek mi? Bu yıl KYK yurt ücretleri iade edilecek mi?

6 Şubat Kahramanmaraş depremi sonrası depremzedeler Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesindeki yurtlara yerleştirilirken üniversitelerde ise uzaktan eğitime geçildi. Bu noktada yurtlarından ayrılan öğrenciler, KYK yurt ücretleri ödenecek mi sorusunu gündeme taşıdı. 2023 Şubat ayı ödemelerini yapan öğrenciler ücret iadesi yapılıp yapılmayacağını merak ediyordu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK yurt paraları ile ilgili bir son dakika açıklamasında bulundu. Peki, 2023 Şubat ayı KYK yurt ücretleri geri ödenecek mi, paralar iade edilecek mi? İşte, o açıklama…

KYK yurt ücretleri ödenecek mi? Bakan Kasapoğlu açıkladı! 2023 Şubat ayı KYK yurt ücretleri geri ödenecek mi, iade edilecek mi?

KYK yurt ücretleri geri ödenecek mi sorusu arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depreminin ardından depremzedeler KYK yurtlarına yerleştirildi. 10 ilde büyük yıkıma yol açan deprem felaketi sonrası üniversitelerde online eğitime geçildi. Bu noktada yurtlarda kalan üniversite öğrencileri KYK yurt ücretleri ödenecek mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Konu ile ilgili beklenen açıklama geldi. Bakan Kasapoğlu, 2023 Şubat ayı KYK yurt ücretleri geri ödenecek mi sorusuna yanıt verdi. İşte, son dakika açıklaması ile 2023 Şubat ayı KYK yurt paraları iade edilecek mi sorusunun yanıtı!

KYK yurt ücretleri ödenecek mi? Bakan Kasapoğlu açıkladı! 2023 Şubat ayı KYK yurt ücretleri geri ödenecek mi, iade edilecek mi?

KYK YURT PARALARI ÖDENECEK Mİ?

Üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte yurtlarından ayrılan öğrenciler yurt ücreti konusunda açıklama bekliyordu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğretim öğrencilerinin kaldığı öğrenci yurtları için beklenen açıklamayı yaptı.

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KYK yurt ücretleri ödenecek mi? Bakan Kasapoğlu açıkladı! 2023 Şubat ayı KYK yurt ücretleri geri ödenecek mi, iade edilecek mi?

BAKAN KASAPOĞLU AÇIKLADI!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB Yurtlarında 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyen öğrencilerin, ücretlerinin iade edileceğini, depremzede öğrencilerin ise hiçbir ücret ödemeyeceğini bildirdi.

KYK yurt ücretleri ödenecek mi? Bakan Kasapoğlu açıkladı! 2023 Şubat ayı KYK yurt ücretleri geri ödenecek mi, iade edilecek mi?

Bakan Kasapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili gençler, GSB Yurtlarımızda 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyenlerin ücretleri iade ediliyor.

20 Şubat itibarıyla yurtta kalan gençlerimiz ücret ödemeye devam edecek olup depremzede öğrencilerimiz ise hiçbir ücret ödemeyecektir.''

KYK yurt ücretleri ödenecek mi? Bakan Kasapoğlu açıkladı! 2023 Şubat ayı KYK yurt ücretleri geri ödenecek mi, iade edilecek mi?

"DEPREM BÖLGESİNDE YURTTA KALSALAR DAHİ ÖDEME YAPMAYACAKLAR"

Bakan Kaapoğlu daha önce yaptığı açıklamada deprem bölgesinde KYK yurtlarında kalan öğrenciler için şu ifadeleri kullanmıştı:

Yurt ücretlerine ilişkin şubat ayında ve bahar yarıyılında yurtta kalmayan öğrencilerimizin elbette herhangi bir ücret ödemeleri söz konusu değildir. Deprem illerinden öğrencilerimiz ise yurtta kalsalar dahi ödeme yapmayacaklardır."

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