KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK? GSB KYK yurtları 2024-2025 açılış takvimi ve kayıt tarihleri

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

2024-2025 eğitim öğretim dönemi öncesinde KYK yurtlarındaki hazırlıklar başladı. Öğrenciler, eğitim alacakları şehirlerdeki Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğünden bilgi alarak yurtların açılış tarihini öğrenebilirler.

KYK yurtları açılış tarihi illere göre değişiyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, okulların tatil olduğu yaz aylarında da gençlere hizmet vermeye devam etmektedir.

Sınav, staj, Cumhurbaşkanlığı staj programı vb. eğitim faaliyetleri sebebiyle yurtta barınmak isteyen öğrenciler için yurtlar yaz ayları boyunca hizmet vermektedir. Nöbetçi yurtlarda kalmak için yurt öğrencisi olma şartı aranmıyor.