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Giriş Tarihi: 05.09.2024 11:59 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 11:59

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK? GSB KYK yurtları 2024-2025 açılış takvimi ve kayıt tarihleri

KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarının ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Bu sene binlerce kişi ikamet ettiği şehirden başka bir şehirde üniversite eğitimine başlayacak. Yurtlara atamaları yapılan öğrenciler kayıtlarını yaptıktan sonra yerleşme işlemlerini gerçekleştirip yurtlara giriş yapabilecekler. Peki, KYK yurtları ne zaman açılacak, açılış tarihi belli oldu mu?

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK? GSB KYK yurtları 2024-2025 açılış takvimi ve kayıt tarihleri

KYK sonuçları açıklandı. Yurtlara kayıt yaptıracak öğrenciler açılış takvimini sorguluyor. Bu yıl ilk defa kayıt yaptıracak öğrenciler ve hali hazırda kaydı bulunanlar yeni dönem tarihlerini bekliyor. İşte KYK 2024-2025 açılış takvimi

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK? GSB KYK yurtları 2024-2025 açılış takvimi ve kayıt tarihleri

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 2024 AÇIKLANDI MI?

KYK yurt başvuru sonuçları son dakika Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklandı. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte sonuçlara erişim sağlanacak.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 2024 İÇİN TIKLAYINIZ

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KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK? GSB KYK yurtları 2024-2025 açılış takvimi ve kayıt tarihleri

KYK YURT KAYIT TARİHLERİ
GSB Yurt kayıt işlemleri 7 Eylül'de sona erecek. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 7 Eylül saat 23:59 'a kadar e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor.
Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet üzerinden taahhütname onayının verilmesi gerekiyor.

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK? GSB KYK yurtları 2024-2025 açılış takvimi ve kayıt tarihleri

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
2024-2025 eğitim öğretim dönemi öncesinde KYK yurtlarındaki hazırlıklar başladı. Öğrenciler, eğitim alacakları şehirlerdeki Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğünden bilgi alarak yurtların açılış tarihini öğrenebilirler.
KYK yurtları açılış tarihi illere göre değişiyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, okulların tatil olduğu yaz aylarında da gençlere hizmet vermeye devam etmektedir.
Sınav, staj, Cumhurbaşkanlığı staj programı vb. eğitim faaliyetleri sebebiyle yurtta barınmak isteyen öğrenciler için yurtlar yaz ayları boyunca hizmet vermektedir. Nöbetçi yurtlarda kalmak için yurt öğrencisi olma şartı aranmıyor.

KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK? GSB KYK yurtları 2024-2025 açılış takvimi ve kayıt tarihleri

KYK YURT ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENİR?
İlk kayıt ücreti ödendikten sonra yurt ücreti içinde bulunulan ayın son günü saat 23.00'e kadar ödenmelidir. Ancak yurtlarda barınan öğrencilere, eylül ayı yurt ücretlerini ödemeleri için 15 Eylül saat 23.00'e kadar süre verilir.
Bu süre sonunda ödemelerini yapmayan öğrencilerin kayıtları silinir.

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