Giriş Tarihi: 05.09.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
11:59
KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK? GSB KYK yurtları 2024-2025 açılış takvimi ve kayıt tarihleri
KYK yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarının ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Bu sene binlerce kişi ikamet ettiği şehirden başka bir şehirde üniversite eğitimine başlayacak. Yurtlara atamaları yapılan öğrenciler kayıtlarını yaptıktan sonra yerleşme işlemlerini gerçekleştirip yurtlara giriş yapabilecekler. Peki, KYK yurtları ne zaman açılacak, açılış tarihi belli oldu mu?