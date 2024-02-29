Lağımdan elleriyle hamam böceği topluyorlar: Sebebini öğrenen şaşırıyor!

Çoğu insanın korktuğu hamam böcekleri, araştırma konusu oldu. Bu ilginç çalışmayı ise Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencileri yürütüyor. Öğrenciler, cadde ve sokaklardan, foseptik ve rögar kapaklarından böcek topluyor. Bu böcekler laboratuvar ortamında inceleniyor. Hamam böceklerini türlerine göre sınıflandıran öğrenciler, daha sonra üremesi ve kısırlaştırılmasına yönelik çalışmaları ile ilaçlamada kullanılacak kimyasalları belirleyip, etkisini artırmayı hedefliyor.