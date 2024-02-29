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Haberler Yaşam Lağımdan elleriyle hamam böceği topluyorlar: Sebebini öğrenen şaşırıyor!
Giriş Tarihi: 29.02.2024 10:22 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 10:22

Lağımdan elleriyle hamam böceği topluyorlar: Sebebini öğrenen şaşırıyor!

Kadın biyoloji öğrencileri, çoğu insanın iğrendiği, hatta görmeye tahammül edemediği hamam böceklerini lağım çukurlarından elleriyle topluyor. Öğrenciler, Hamam böceklerinin ve kimyasalların insan sağlığına etkisini araştırıyoruz. Haftanın 7 günü laboratuvarda çalışmalarımızı yürütüyoruz" diyor.

DHA
Lağımdan elleriyle hamam böceği topluyorlar: Sebebini öğrenen şaşırıyor!

Çoğu insanın korktuğu hamam böcekleri, araştırma konusu oldu. Bu ilginç çalışmayı ise Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencileri yürütüyor. Öğrenciler, cadde ve sokaklardan, foseptik ve rögar kapaklarından böcek topluyor. Bu böcekler laboratuvar ortamında inceleniyor. Hamam böceklerini türlerine göre sınıflandıran öğrenciler, daha sonra üremesi ve kısırlaştırılmasına yönelik çalışmaları ile ilaçlamada kullanılacak kimyasalları belirleyip, etkisini artırmayı hedefliyor.

Lağımdan elleriyle hamam böceği topluyorlar: Sebebini öğrenen şaşırıyor!

Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hüseyin Çetin, "Laboratuvarda belediyenin kullandığı ilaçlar, Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlar test ediliyor. Hamam böceği, karasinek, sivrisinek gibi birçok haşereye yönelik ilaçların dayanıklılığı ve direnç seviyelerini ölçüyoruz. Ekibimiz 10 kişiden oluşuyor. Bilim insanı olarak cinsiyet ayrımı olmayan ekibimiz var. Ekibimiz kadın, erkek öğrencilerden oluşuyor. Arkadaşlarımız birçok insanın korktuğu, iğrendiği böceklerle rahatlıkla çalışıyor" diyor.

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Lağımdan elleriyle hamam böceği topluyorlar: Sebebini öğrenen şaşırıyor!

"HAMAM BÖCEĞİ ODASINA GİREMİYORDUM"
Biyoloji bölümünde yüksek lisans öğrencisi Zeynep Nur Gültekin ise ""Rögarda, foseptikte bulunan hamam böceklerini elimizle ya da elektrikli süpürgeyle toplayıp, laboratuvara getiriyoruz, deneylerde kullanıyoruz. Başlarda tedirgin oluyordum, laboratuvardaki hamam böceği odasına giremiyordum. Bilimsel çalışmalar için korkumun üzerine gittim ve deneylerde, çalışmalarda yer alıyorum" şeklinde konuştu.

Lağımdan elleriyle hamam böceği topluyorlar: Sebebini öğrenen şaşırıyor!

Araştırma görevlisi ve doktora öğrencisi olan Ayşegül Cengiz de "Toplanan hamam böceklerini laboratuvarda çoğaltıp, yumurta verimini sağlıyoruz. Nesil atladıkça aynı yaş grubundaki hamam böceklerinde deney yapıyoruz. Kapalı alan ya da konutlarda kullanılan kimyasalların etkileri, farklı alanlarda topladığımız hamam böceklerinin kimyasallara direnç çalışmalarını yürütüyoruz. Hamam böceklerinin ve kimyasalların insan sağlığına etkisini araştırıyoruz. Haftanın 7 günü laboratuvarda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çoğunluğu kadınlardan oluşan ekibimizle özveriyle deneysel çalışmalarımızı yapıyoruz" diye konuştu.

Lağımdan elleriyle hamam böceği topluyorlar: Sebebini öğrenen şaşırıyor!

Şevval Kahraman isimli öğrenci ise 5 yıldır laboratuvar ekibinde yer aldığını anlattı. Hamam böceği korkusunu zamanla yendiğini anlatan Kahraman, "Hamam böcekleriyle çalışma yürütüyorum. Laboratuvarda ilaçları hamam böceklerine enjekte edip, etkilerini gözlemliyoruz. Hamam böceklerini karbondioksitle bayıltıp, enjeksiyonla farklı ilaçları uygulayıp, sonuçlarını analiz ediyoruz" diye konuştu.

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