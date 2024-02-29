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Lağımdan elleriyle hamam böceği topluyorlar: Sebebini öğrenen şaşırıyor!
Giriş Tarihi: 29.02.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
10:22
Lağımdan elleriyle hamam böceği topluyorlar: Sebebini öğrenen şaşırıyor!
Kadın biyoloji öğrencileri, çoğu insanın iğrendiği, hatta görmeye tahammül edemediği hamam böceklerini lağım çukurlarından elleriyle topluyor. Öğrenciler, Hamam böceklerinin ve kimyasalların insan sağlığına etkisini araştırıyoruz. Haftanın 7 günü laboratuvarda çalışmalarımızı yürütüyoruz" diyor.