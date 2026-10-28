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Giriş Tarihi: 28.10.2026 11:18 Güncelleme Tarihi: 28.10.2026 11:21

Laptop ve şarj kablolarındaki o gizemli silindir ne işe yarıyor? Sırrı çözüldü!

Dizüstü bilgisayar, monitör veya çeşitli elektronik cihazların şarj kablolarında yer alan küçük plastik silindirin ne işe yaradığını hiç merak ettiniz mi? Çoğu kişinin kablodaki tasarımsal bir fazlalık veya ağırlık sandığı bu parçanın, aslında cihazlarınızı koruyan çok kritik ve teknolojik bir görevi var. İşte kablolardaki o gizemli silindirin bilinmeyen işlevi...

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HİLAL AYTAÇ
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Laptop ve şarj kablolarındaki o gizemli silindir ne işe yarıyor? Sırrı çözüldü!

Günlük hayatımızda sürekli elimizin altında olan dizüstü bilgisayar, monitör, USB veya HDMI kablolarının birçoğunda, uca yakın bir noktada plastik bir silindir çıkıntısı bulunur. İlk bakışta hiçbir işlevi yokmuş gibi duran ve kablonun gereksiz yere kalınlaşmış bir parçası sanılan bu eklenti, endüstriyel elektronik uzmanlarına göre aslında cihazlarınızın gizli kahramanı.

Laptop ve şarj kablolarındaki o gizemli silindir ne işe yarıyor? Sırrı çözüldü!

Teknoloji dünyasında "ferrit çekirdek" (ferrite core) veya "parazit filtresi" olarak adlandırılan bu silindirik parça, cihazların birbirini etkilemesini önleyen kilit bir filtreleme görevi üstleniyor.

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Laptop ve şarj kablolarındaki o gizemli silindir ne işe yarıyor? Sırrı çözüldü!

KABLOLARIN "ANTEN" GİBİ DAVRANMASINI ENGELLİYOR

Elektronik cihazlar çalışırken sürekli olarak elektromanyetik parazitler üretir. Bağlantı kabloları ise yapısı gereği adeta birer anten gibi davranarak bu istenmeyen yüksek frekanslı sinyalleri iletme veya dışarıdan toplama eğilimindedir.

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Laptop ve şarj kablolarındaki o gizemli silindir ne işe yarıyor? Sırrı çözüldü!

İşte bu noktada devreye giren plastik silindirin içindeki ferrit çekirdek, cihazın ihtiyaç duyduğu elektrik akımının akışını kesinlikle kesmeden, sadece yüksek frekanslı elektromanyetik parazitleri (gürültüleri) sönümler.

Laptop ve şarj kablolarındaki o gizemli silindir ne işe yarıyor? Sırrı çözüldü!

En basit tabirle bu küçük silindir; bir kablonun elektromanyetik dalgalar için istenmeyen bir iletim yoluna dönüşmesini engeller. Bu sayede cihazlarınız ekran dalgalanması, veri kaybı veya performans düşüklüğü yaşamadan pürüzsüz bir şekilde çalışmaya devam eder.

Laptop ve şarj kablolarındaki o gizemli silindir ne işe yarıyor? Sırrı çözüldü!

NEDEN HER KABLODA BULUNMUYOR?

Peki bu kadar önemliyse neden akıllı telefon şarj cihazları gibi bazı kablolarda bu silindiri görmüyoruz? Uzmanlar, bunun tamamen kablonun mühendislik tasarımıyla ve elektromanyetik uyumluluk gereksinimleriyle ilgili olduğunu belirtiyor.

Laptop ve şarj kablolarındaki o gizemli silindir ne işe yarıyor? Sırrı çözüldü!

Bazı üreticiler parazitleri engellemek için dışarıdan bir ferrit çekirdek takmak yerine, kablonun iç kısmına özel alüminyum veya bakır yalıtım (zırhlama) katmanları yerleştiriyor.

Laptop ve şarj kablolarındaki o gizemli silindir ne işe yarıyor? Sırrı çözüldü!

Ancak özellikle yüksek güç veya yoğun veri aktarımı yapan cihazlarda bu dış silindir, maliyet ve etkililik açısından en popüler koruma yöntemi olmaya devam ediyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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