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Laptop ve şarj kablolarındaki o gizemli silindir ne işe yarıyor? Sırrı çözüldü!
Giriş Tarihi: 28.10.2026 11:18
Güncelleme Tarihi: 28.10.2026 11:21
Laptop ve şarj kablolarındaki o gizemli silindir ne işe yarıyor? Sırrı çözüldü!
Dizüstü bilgisayar, monitör veya çeşitli elektronik cihazların şarj kablolarında yer alan küçük plastik silindirin ne işe yaradığını hiç merak ettiniz mi? Çoğu kişinin kablodaki tasarımsal bir fazlalık veya ağırlık sandığı bu parçanın, aslında cihazlarınızı koruyan çok kritik ve teknolojik bir görevi var. İşte kablolardaki o gizemli silindirin bilinmeyen işlevi...