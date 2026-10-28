Laptop ve şarj kablolarındaki o gizemli silindir ne işe yarıyor? Sırrı çözüldü!

Günlük hayatımızda sürekli elimizin altında olan dizüstü bilgisayar, monitör, USB veya HDMI kablolarının birçoğunda, uca yakın bir noktada plastik bir silindir çıkıntısı bulunur. İlk bakışta hiçbir işlevi yokmuş gibi duran ve kablonun gereksiz yere kalınlaşmış bir parçası sanılan bu eklenti, endüstriyel elektronik uzmanlarına göre aslında cihazlarınızın gizli kahramanı.