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LASK Linz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB Şampiyonlar Ligi maçı!
Giriş Tarihi: 26.11.2026 07:44
LASK Linz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB Şampiyonlar Ligi maçı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki 6. hafta rakibi LASK Linz olacak. Avusturya deplasmanına çıkacak sarı-lacivertlilerin karşılaşma tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgileri belli oldu.Peki, LASK Linz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?