Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe, lig aşamasının altıncı maçında Avusturya temsilcisi LASK Linz ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takımın deplasmanda oynayacağı mücadelenin programı futbolseverler tarafından araştırılıyor.