Giriş Tarihi: 07.08.2024 20:14
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024
20:14
Masterchef Laz Böreği Tarifi ve Malzemeleri: MasterChef Laz Böreği nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?
MasterChef 2024 sezonu başladı. İlk takımlar ikinci oyunda Laz Böreği yapacak. Yeni bölümde görülen Karadeniz bölgesine ait tatlı araştırılmaya başladı. Kendi mutfaklarında da tarifi denemek isteyenler Laz Böreği tarifi ve malzemeleri için araştırmalara hız kazandırdı. Peki; Laz Böreği nasıl yapılır, püf noktaları nedir? İşte, yapılışı hakkında merak edilenler...