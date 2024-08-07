Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 07.08.2024 20:14 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 20:14

Masterchef Laz Böreği Tarifi ve Malzemeleri: MasterChef Laz Böreği nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

MasterChef 2024 sezonu başladı. İlk takımlar ikinci oyunda Laz Böreği yapacak. Yeni bölümde görülen Karadeniz bölgesine ait tatlı araştırılmaya başladı. Kendi mutfaklarında da tarifi denemek isteyenler Laz Böreği tarifi ve malzemeleri için araştırmalara hız kazandırdı. Peki; Laz Böreği nasıl yapılır, püf noktaları nedir? İşte, yapılışı hakkında merak edilenler...

Masterchef Laz Böreği Tarifi ve Malzemeleri: MasterChef Laz Böreği nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

Laz Böreği tarifi gündemdeki yerini aldı. Yarışmacılar Karadeniz yöresine ait bu tatlıyı yaparken şefler de püf noktalarını paylaşıyor. Hem börek hem tatlı olarak farklı bir lezzet sunan tarifte birkaç aşama bulunuyor. Peki; MasterChef Laz Böreği nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Masterchef Laz Böreği Tarifi ve Malzemeleri: MasterChef Laz Böreği nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

LAZ BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler:

Hamuru için:

Yarım kg un
2 adet yumurta
1 tatlı kaşığı limon suyu
Yarım su bardağı sıvı yağ
Yeteri kadar su

Muhallebi için:

1 kg süt
Bir buçuk su bardağı toz şeker
1 su bardağından bir parmak
eksik un
3 adet yumurta
1 paket vanilya
Yarım su bardağı yoğurt

Üzerine:

150 gram tereyağı

Şerbeti için:

2 su bardağı toz şeker
2 su bardağı su

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Masterchef Laz Böreği Tarifi ve Malzemeleri: MasterChef Laz Böreği nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

LAZ BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Hamur için derin bir kasede un, yumurta, limon suyu ve sıvı yağı yoğurun. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde etmek için biraz su ekleyin ve yoğurmaya devam edin. Hazırladığınız hamuru yarım saat dinlendirin. Bir oklava yardımıyla açın ve 8 cm genişliğinde uzun şeritler kesin.

Masterchef Laz Böreği Tarifi ve Malzemeleri: MasterChef Laz Böreği nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

Muhallebi için süt, toz şeker ve unu bir tencereye alın. Tahta bir kaşıkla karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Tencereyi ocaktan alın ve yumurtaları teker teker ekleyip, çırpın. Vanilya ve yoğurdu da koyduktan sonra, tahta bir kaşıkla karıştırın. Uzun şeritler halinde kestiğiniz hamurların bir kenarına muhallebiden koyun ve muska şeklinde sarın.

Masterchef Laz Böreği Tarifi ve Malzemeleri: MasterChef Laz Böreği nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

Hamur ve muhallebi bitene kadar işleme devam edin. Tatlıları fırın tepsisine dizin ve üzerine eritilmiş tereyağını gezdirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri pembeleşene kadar pişirin. Şerbet için tozşeker ve suyu kaynatın. Ilık tatlının, üzerine ılık şerbeti gezdirin. Tatlı, şerbeti çektikten sonra servis yapın.

SON DAKİKA