Masterchef Laz Böreği Tarifi ve Malzemeleri: MasterChef Laz Böreği nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

Muhallebi için süt, toz şeker ve unu bir tencereye alın. Tahta bir kaşıkla karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Tencereyi ocaktan alın ve yumurtaları teker teker ekleyip, çırpın. Vanilya ve yoğurdu da koyduktan sonra, tahta bir kaşıkla karıştırın. Uzun şeritler halinde kestiğiniz hamurların bir kenarına muhallebiden koyun ve muska şeklinde sarın.