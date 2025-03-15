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LGS başvuru tarihi belli oldu mu? MEB sınav takvimi ile 2025 LGS başvuruları ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 15.03.2025 16:21
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025
16:31
LGS başvuru tarihi belli oldu mu? MEB sınav takvimi ile 2025 LGS başvuruları ne zaman başlayacak?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı için geri sayım başladı. Öğrenciler sınava hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da LGS başvuru tarihi belli oldu mu sorusuyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaları takip ediyor. Peki, 2025 LGS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte MEB sınav takvimi ile sınav tarihi hakkında detaylar…