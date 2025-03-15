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Haberler Yaşam LGS başvuru tarihi belli oldu mu? MEB sınav takvimi ile 2025 LGS başvuruları ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 15.03.2025 16:21 Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 16:31

LGS başvuru tarihi belli oldu mu? MEB sınav takvimi ile 2025 LGS başvuruları ne zaman başlayacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı için geri sayım başladı. Öğrenciler sınava hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da LGS başvuru tarihi belli oldu mu sorusuyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaları takip ediyor. Peki, 2025 LGS başvuruları ne zaman başlayacak? İşte MEB sınav takvimi ile sınav tarihi hakkında detaylar…

LGS başvuru tarihi belli oldu mu? MEB sınav takvimi ile 2025 LGS başvuruları ne zaman başlayacak?

İyi bir liseye yerleşmek isteyen öğrenciler Liselere Geçiş Sistemi Sınavı için kolları sıvadı. Sınav tarihi ve başvuru süreci hakkında ayrıntılar araştırılırken LGS başvuru tarihi belli oldu mu sorusu da öğrenciler arasında yankı uyandırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamaları ve geçen yıllarda sürecin işleyişi merak ediliyor. Peki, MEB sınav takvimi ile 2025 LGS başvuruları ne zaman başlayacak?

LGS başvuru tarihi belli oldu mu? MEB sınav takvimi ile 2025 LGS başvuruları ne zaman başlayacak?

2025 LGS BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?

LGS başvuru tarihleri henüz duyurulmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapılması bekleniyor.

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LGS başvuru tarihi belli oldu mu? MEB sınav takvimi ile 2025 LGS başvuruları ne zaman başlayacak?

Geçtiğimiz yıl LGS sınavı 2 Haziran 2024'te uygulanmış, başvurular 18-29 Mart 2024 tarihleri arasında alınmıştı.

LGS başvuru tarihi belli oldu mu? MEB sınav takvimi ile 2025 LGS başvuruları ne zaman başlayacak?

2025 LGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 15 Haziran 2025'te yapılacak.