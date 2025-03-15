LGS başvuru tarihi belli oldu mu? MEB sınav takvimi ile 2025 LGS başvuruları ne zaman başlayacak?

İyi bir liseye yerleşmek isteyen öğrenciler Liselere Geçiş Sistemi Sınavı için kolları sıvadı. Sınav tarihi ve başvuru süreci hakkında ayrıntılar araştırılırken LGS başvuru tarihi belli oldu mu sorusu da öğrenciler arasında yankı uyandırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamaları ve geçen yıllarda sürecin işleyişi merak ediliyor. Peki, MEB sınav takvimi ile 2025 LGS başvuruları ne zaman başlayacak?