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LGS BOŞ KONTENJANLAR 2024 VE TABAN PUANLARI LİSTESİ: MEB LGS boş kontenjanlar belli oldu mu, nereden sorgulanır?
Giriş Tarihi: 22.07.2024 08:15
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024
08:15
LGS BOŞ KONTENJANLAR 2024 VE TABAN PUANLARI LİSTESİ: MEB LGS boş kontenjanlar belli oldu mu, nereden sorgulanır?
Lise yerleştirme sonuçları 22 Temmuz itibarıyla meb.gov.tr adresinden erişime açılıyor. İlk tercihte yerleşemeyen öğrenciler LGS boş kotenjanlar 2024 ve lise taban puanları araştırmasına başlayacak. 1. ve 2. nakil tarihleri kapsamında kontenjanı olan okulları tercih edecek adaylar araştırmalarına hız kazandırdı. LGS boş kontenjan sorgulama ekranı ile birlikte İmam Hatip, Sosyal Bilimler, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi LGS taban puanları listesi de gündemde. Peki; LGS boş kontenjanlar açıklandı mı, ne zaman belli olur? İşte, detaylar...