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Haberler Yaşam LGS BOŞ KONTENJANLAR 2024 VE TABAN PUANLARI LİSTESİ: MEB LGS boş kontenjanlar belli oldu mu, nereden sorgulanır?
Giriş Tarihi: 22.07.2024 08:15 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 08:15

LGS BOŞ KONTENJANLAR 2024 VE TABAN PUANLARI LİSTESİ: MEB LGS boş kontenjanlar belli oldu mu, nereden sorgulanır?

Lise yerleştirme sonuçları 22 Temmuz itibarıyla meb.gov.tr adresinden erişime açılıyor. İlk tercihte yerleşemeyen öğrenciler LGS boş kotenjanlar 2024 ve lise taban puanları araştırmasına başlayacak. 1. ve 2. nakil tarihleri kapsamında kontenjanı olan okulları tercih edecek adaylar araştırmalarına hız kazandırdı. LGS boş kontenjan sorgulama ekranı ile birlikte İmam Hatip, Sosyal Bilimler, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi LGS taban puanları listesi de gündemde. Peki; LGS boş kontenjanlar açıklandı mı, ne zaman belli olur? İşte, detaylar...

LGS BOŞ KONTENJANLAR 2024 VE TABAN PUANLARI LİSTESİ: MEB LGS boş kontenjanlar belli oldu mu, nereden sorgulanır?

MEB lise tercih takvimi kapsamında alınacak nakil başvuruları öncesinde tercih sonuçlarını öğrenecek adaylardan istedikleri okula yerleşemeyenler yeni tarihleri bekleyecek ve bu noktada LGS boş kontenjan sorgulama işlemlerine başlayacak. Lise tercihleri için bir kez daha ekran başında olacak öğrenciler lise taban puanları kapsamında nakil işlemlerini gerçekleştirecek. Peki; 2024 LGS boş kontenjanlar belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

LGS BOŞ KONTENJANLAR 2024 VE TABAN PUANLARI LİSTESİ: MEB LGS boş kontenjanlar belli oldu mu, nereden sorgulanır?

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANIYOR!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS 2024) yerleştirme adımında. 17 Temmuz günü son bulan lise tercihleri ardından LGS tercih sonuçları adaylar ile 22 Temmuz Pazartesi günü buluşuyor.

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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LGS BOŞ KONTENJANLAR 2024 VE TABAN PUANLARI LİSTESİ: MEB LGS boş kontenjanlar belli oldu mu, nereden sorgulanır?

LGS BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

Lise tercih sonuçları ardından istedikleri okula yerleşemeyen adaylar 1. nakil döneminde LGS boş kotenjan sorgulama işlemlerine başlayacak. Listeler henüz belli olmadı.

Gözler MEB ekranlarında.

LGS BOŞ KONTENJANLAR 2024 VE TABAN PUANLARI LİSTESİ: MEB LGS boş kontenjanlar belli oldu mu, nereden sorgulanır?

BOŞ KOTENJAN LGS TABAN PUANLARI 2024

İmam Hatip Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi taban puanları il il araştırılıyor. Tercih sonuçları ardından LGS boş kotenjanlar kapsamında yeniden gündemde olacak lise taban puanları da nakiller özelinde açıklanacak.

LGS BOŞ KONTENJANLAR 2024 VE TABAN PUANLARI LİSTESİ: MEB LGS boş kontenjanlar belli oldu mu, nereden sorgulanır?

LİSE 1. ve 2. NAKİL TARİHLERİ BELLİ OLDU!

MEB takvimine göre lise 1. nakil işlemleri 22-26 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

İşte, LGS tercih takvimi:

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