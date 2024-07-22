LGS BOŞ KONTENJANLAR 2024 VE TABAN PUANLARI LİSTESİ: MEB LGS boş kontenjanlar belli oldu mu, nereden sorgulanır?

MEB lise tercih takvimi kapsamında alınacak nakil başvuruları öncesinde tercih sonuçlarını öğrenecek adaylardan istedikleri okula yerleşemeyenler yeni tarihleri bekleyecek ve bu noktada LGS boş kontenjan sorgulama işlemlerine başlayacak. Lise tercihleri için bir kez daha ekran başında olacak öğrenciler lise taban puanları kapsamında nakil işlemlerini gerçekleştirecek. Peki; 2024 LGS boş kontenjanlar belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?