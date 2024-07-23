Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam LGS BOŞ KONTENJANLAR VE LİSE TABAN PUANLARI 2024 || MEB Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi LGS boş kontenjanlar, lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri
Giriş Tarihi: 23.07.2024 11:45 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 11:45

LGS BOŞ KONTENJANLAR VE LİSE TABAN PUANLARI 2024 || MEB Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi LGS boş kontenjanlar, lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları açıklandı. Herhangi bir liseye yerleşemeyen adaylar tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte LGS boş kontenjanlar ve lise taban puanları için araştırmalarına hız kazandırdı. 22-26 Temmuz tarihleri arasında binlerce öğrenci ikinci kez şansını deneyecek. Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı her yıl LGS lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklıyor. Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi boş kontenjanlar ve taban puanları binlerce öğrenci ve velinin gündemindeki yerini aldı. Peki LGS boş kontenjanlar ve lise taban puanları 2024 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte MEB lise boş kontenjanları 2024 tablosu…

LGS BOŞ KONTENJANLAR VE LİSE TABAN PUANLARI 2024 || MEB Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi LGS boş kontenjanlar, lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri

LGS boş kontenjanlar 2024 tablosu ve listesi gündemdeki yerini aldı. 22-26 Temmuz tarihleri arasında yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları alınacak. Sınav puanıyla herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar LGS lise boş kontenjanlar ve taban puanları, yüzdelik dilimleri 2024 için araştırmalarını yoğunlaştırdı. MEB e okul üzerinden lise boş kontenjanları sorgulama işlemleri gerçekleşiyor, Peki, LGS boş kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı? İşte, 2024 LGS boş kontenjanlar, lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında tüm detaylar…

LGS BOŞ KONTENJANLAR VE LİSE TABAN PUANLARI 2024 || MEB Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi LGS boş kontenjanlar, lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 22 Temmuz 2024 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde açıklandı:

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2024 SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
LGS BOŞ KONTENJANLAR VE LİSE TABAN PUANLARI 2024 || MEB Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi LGS boş kontenjanlar, lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri

LGS LİSE TERCİH TAKVİMİ 2023

Bakanlık tarafından yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 22-26 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Tercih sonuçları ise 29 Temmuz tarihinde erişime açılacak. Herhangi bir liseye kayıt hakkı elde edemeyen adaylar için ise 2. nakil tercih başvuruları 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında alınacak. 2. tercih sonuçları ise 5 Ağustos'ta duyurulacak. Takvim ise şu şekilde;

Merkezî Sınav Puanlarının İlanı 28 Haziran 2024

Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı 28 Haziran 2024

Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması 28 Haziran-17 Temmuz 2024

Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi 22 Temmuz 2024

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 22-26 Temmuz 2024

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı 29 Temmuz 2024

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 29 Temmuz-2 Ağustos 2024

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı 05 Ağustos 2024

LGS BOŞ KONTENJANLAR VE LİSE TABAN PUANLARI 2024 || MEB Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi LGS boş kontenjanlar, lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri

LGS BOŞ KONTENJANLAR NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Tercih sonuçları ardından okullara yerleştirmelerin ardından LGS lise boş kontenjanları ve taban puanları bilgisi MEB tarafından paylaşıldı:

LGS BOŞ KONTENJAN SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

LGS BOŞ KONTENJANLAR VE LİSE TABAN PUANLARI 2024 || MEB Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi LGS boş kontenjanlar, lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri

LİSE NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
LGS yerleştirmelerine esas nakiller, iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://eokul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek.

LGS NAKİL BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SON DAKİKA