LGS BOŞ KONTENJANLAR VE LİSE TABAN PUANLARI 2024 || MEB Fen, İmam Hatip, Anadolu Lisesi LGS boş kontenjanlar, lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri

LGS LİSE TERCİH TAKVİMİ 2023
Bakanlık tarafından yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 22-26 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Tercih sonuçları ise 29 Temmuz tarihinde erişime açılacak. Herhangi bir liseye kayıt hakkı elde edemeyen adaylar için ise 2. nakil tercih başvuruları 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında alınacak. 2. tercih sonuçları ise 5 Ağustos'ta duyurulacak. Takvim ise şu şekilde;
Merkezî Sınav Puanlarının İlanı 28 Haziran 2024
Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı 28 Haziran 2024
Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması 28 Haziran-17 Temmuz 2024
Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi 22 Temmuz 2024
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 22-26 Temmuz 2024
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı 29 Temmuz 2024
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 29 Temmuz-2 Ağustos 2024
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı 05 Ağustos 2024