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Haberler Yaşam LGS ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı? MEB ile 2025 LGS sınav tarihi
Giriş Tarihi: 20.05.2025 15:38 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 15:42

LGS ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı? MEB ile 2025 LGS sınav tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav tarihi için geri sayım sürüyor. Başvuru süreci ardından lise sınavına girmeye hazırlanan adaylar LGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı sorusuna da yanıt arıyor. Bu sayede sınav merkezlerini öğrenecek öğrenciler için çalışmalar sürüyor. Peki; MEB ile 2025 LGS ne zaman, kaç gün kaldı?

LGS ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı? MEB ile 2025 LGS sınav tarihi

LGS sınavına kaç gün kaldı sorusu çalışma planlarının sonuna gelen sınav öğrencileri için gündemde. Adaylarla birlikte veliler de süreci takip ediyor. Hedefledikleri liseye kaydolmak için sınava girecek adaylar haziran ayında süreçlerini tamamlayacak. Peki, MEB ile 2025 LGS ne zaman, sınav giriş yerleri belli oldu mu?

LGS ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı? MEB ile 2025 LGS sınav tarihi

LGS SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2025 sınavı 15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşecek.

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.

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LGS ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı? MEB ile 2025 LGS sınav tarihi

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 4 Haziran 2025'ten itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

Öğrencilerin sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekecek.

LGS ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı? MEB ile 2025 LGS sınav tarihi

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezî sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025 tarihinde "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı? MEB ile 2025 LGS sınav tarihi

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.