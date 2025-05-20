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LGS ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı? MEB ile 2025 LGS sınav tarihi
Giriş Tarihi: 20.05.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
15:42
LGS ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı? MEB ile 2025 LGS sınav tarihi
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav tarihi için geri sayım sürüyor. Başvuru süreci ardından lise sınavına girmeye hazırlanan adaylar LGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı sorusuna da yanıt arıyor. Bu sayede sınav merkezlerini öğrenecek öğrenciler için çalışmalar sürüyor. Peki; MEB ile 2025 LGS ne zaman, kaç gün kaldı?