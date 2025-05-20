LGS ne zaman, sınav giriş belgesi yayımlandı mı? MEB ile 2025 LGS sınav tarihi

LGS sınavına kaç gün kaldı sorusu çalışma planlarının sonuna gelen sınav öğrencileri için gündemde. Adaylarla birlikte veliler de süreci takip ediyor. Hedefledikleri liseye kaydolmak için sınava girecek adaylar haziran ayında süreçlerini tamamlayacak. Peki, MEB ile 2025 LGS ne zaman, sınav giriş yerleri belli oldu mu?