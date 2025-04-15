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LGS ÖRNEK SORULARI VE CEVAPLARI 2025: MEB ile LGS sayısal ve sözel örnek soruları ve çözümleri yayımlandı!
Giriş Tarihi: 15.04.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
15:12
LGS ÖRNEK SORULARI VE CEVAPLARI 2025: MEB ile LGS sayısal ve sözel örnek soruları ve çözümleri yayımlandı!
LGS 2025'e hazırlanan öğrenciler için örnek sorular yayımlandı. Bu yılki Liselere Geçiş Sınavı'na katılacak adayların faydalanabilmesi amacıyla paylaşılan örnek soru kitapçığında; Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden 10'ar; T.C. İnkılap Tarihi ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden ise 5'er soru olmak üzere toplamda 45 soru yer alıyor. Sınav hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, örnek soruların yer aldığı kitapçıkları incelemek için erişim ekranını araştırıyor. İşte, 2025 LGS örnek soruları ve çözümleri