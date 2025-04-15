LGS ÖRNEK SORULARI VE CEVAPLARI 2025: MEB ile LGS sayısal ve sözel örnek soruları ve çözümleri yayımlandı!

LGS ÖRNEK SORULAR NİSAN 2025

Üçüncü örnek soru kitapçıklarında Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar soru; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İngilizce alanlarından ise beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer aldı. Böylece 2024-2025 eğitim öğretim yılında üç defa yayımlanması planlanan örnek soru kitapçıklarının tamamıyla toplamda 135 soru paylaşılmış oldu.

Örnek sorular 8'inci sınıf Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile İngilizce derslerinin öğretim programlarında belirlenen konu ve kazanımlar esas alınarak düzenlendi.

Sorular; öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme vb. bilimsel süreç becerilerini ölçecek nitelikte hazırlandı.