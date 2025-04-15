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Haberler Yaşam LGS ÖRNEK SORULARI VE CEVAPLARI 2025: MEB ile LGS sayısal ve sözel örnek soruları ve çözümleri yayımlandı!
Giriş Tarihi: 15.04.2025 15:12 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 15:12

LGS ÖRNEK SORULARI VE CEVAPLARI 2025: MEB ile LGS sayısal ve sözel örnek soruları ve çözümleri yayımlandı!

LGS 2025'e hazırlanan öğrenciler için örnek sorular yayımlandı. Bu yılki Liselere Geçiş Sınavı'na katılacak adayların faydalanabilmesi amacıyla paylaşılan örnek soru kitapçığında; Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden 10'ar; T.C. İnkılap Tarihi ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden ise 5'er soru olmak üzere toplamda 45 soru yer alıyor. Sınav hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, örnek soruların yer aldığı kitapçıkları incelemek için erişim ekranını araştırıyor. İşte, 2025 LGS örnek soruları ve çözümleri

LGS ÖRNEK SORULARI VE CEVAPLARI 2025: MEB ile LGS sayısal ve sözel örnek soruları ve çözümleri yayımlandı!

LGS'ye hazırlanan öğrencilerin merakla beklediği sayısal ve sözel örnek sorular Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime sunuldu. 2024-2025 eğitim öğretim döneminde sınavla öğrenci alacak liselere yönelik düzenlenecek merkezi sınava dair ilk iki örnek soru kitapçığının ardından, üçüncü örnek soru seti ve bu sorulara ait çözüm videoları da öğrencilerle paylaşıldı.İşte LGS örnek soru ve çözümleri

LGS ÖRNEK SORULARI VE CEVAPLARI 2025: MEB ile LGS sayısal ve sözel örnek soruları ve çözümleri yayımlandı!

LGS 2025 ÖRNEK SORULAR VE VİDEOLU ÇÖZÜMLERİ YAYINDA!
2024-2025 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınava yönelik yeni örnek soru kitapçıkları hazırlanarak yayımlandı.

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LGS ÖRNEK SORULARI VE CEVAPLARI 2025: MEB ile LGS sayısal ve sözel örnek soruları ve çözümleri yayımlandı!

LGS ÖRNEK SORULAR NİSAN 2025
Üçüncü örnek soru kitapçıklarında Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar soru; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İngilizce alanlarından ise beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer aldı. Böylece 2024-2025 eğitim öğretim yılında üç defa yayımlanması planlanan örnek soru kitapçıklarının tamamıyla toplamda 135 soru paylaşılmış oldu.

Örnek sorular 8'inci sınıf Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile İngilizce derslerinin öğretim programlarında belirlenen konu ve kazanımlar esas alınarak düzenlendi.

Sorular; öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme vb. bilimsel süreç becerilerini ölçecek nitelikte hazırlandı.

LGS ÖRNEK SORULARI VE CEVAPLARI 2025: MEB ile LGS sayısal ve sözel örnek soruları ve çözümleri yayımlandı!

Yayımlanan soruların hazırlanmasında, ilgili derslerin öğretim programında belirtilen konu ve kazanımlar ile ders kitapları rehber alındı.

Soruların çözümleri Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmî YouTube kanalından izlenebiliyor.

LGS ÖRNEK SORULARI VE CEVAPLARI 2025: MEB ile LGS sayısal ve sözel örnek soruları ve çözümleri yayımlandı!

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SÖZEL BÖLÜM ÖRNEK SORULARIN ÇÖZÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

SAYISAL BÖLÜM ÖRNEK SORULARIN ÇÖZÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.