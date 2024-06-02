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LGS sınav duası Türkçe/Arapça okunuşu ve meali burada || Lise sınavında başarı için okunacak dualar neler? Kalem Suresi oku-dinle!
Giriş Tarihi: 02.06.2024 08:38
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
08:38
LGS sınav duası Türkçe/Arapça okunuşu ve meali burada || Lise sınavında başarı için okunacak dualar neler? Kalem Suresi oku-dinle!
LGS'ye girecek öğrenciler ve velileri tarafından sınavda başarı duası araştırılıyor. Yaklaşık 2 milyon öğrenci uzun ve zorlu bir sınav sürecinin ardından LGS sınavına girecek. Sınavdan önce sınav duası olarak okunacak sureleri ve duaları araştıran binlerce aday, sınavda başarı duası olarak Kalem Suresi nasıl okunur, anlamı nedir? araştırmaya başladı. İşte LGS için etkili, zihni açan, ferahlık veren Kalem suresi Türkçe Arapça okunuşu ve sınavda başarı için okunması gereken dualar