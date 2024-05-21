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LGS SINAV GİRİŞ YERİ TIKLA-SORGULA E-OKUL ekranı 2024: MEB ile LGS sınav giriş belgesi erişime açıldı mı, nereden bakılır?
Giriş Tarihi: 21.05.2024 14:24
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
14:24
LGS SINAV GİRİŞ YERİ TIKLA-SORGULA E-OKUL ekranı 2024: MEB ile LGS sınav giriş belgesi erişime açıldı mı, nereden bakılır?
2 Haziran Pazar günü binlerce öğrencinin katılımı ile yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için hazırlıklar hız kesmeden devam ederken gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. İstedikleri lisede eğitimini sürdürmek isteyen öğrenciler ve velileri söz konusu sınav öncesi sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerinin yer aldığı sınav giriş belgelerini almak istiyor. Bu noktada "2024 LGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları için yanıt arayışı hız kazandı. MEB kılavuzu ile LGS sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarih belli oldu. İşte detaylar.