LGS SINAV GİRİŞ YERİ TIKLA-SORGULA E-OKUL ekranı 2024: MEB ile LGS sınav giriş belgesi erişime açıldı mı, nereden bakılır?

MEB ile LGS sınav giriş belgesi yayınlandı duyurusu için son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İstedikleri lisede eğitimini sürdürmek isteyen öğrenciler 2 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında ter dökecek. Sözel ve sayısal olarak iki oturumda gerçekleşecek sınavda öğrenciler kendilerine yöneltilen 90 soruya yanıt verecek. Söz konusu sınava kısa süre kala "LGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, LGS giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, nasıl alınır? İşte tüm detaylar.