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LGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI 2024: "MEB duyurdu!" MEB ile LGS sonuçları belli oldu mu, ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 20.06.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
11:26
LGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI 2024: "MEB duyurdu!" MEB ile LGS sonuçları belli oldu mu, ne zaman belli olacak?
LGS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında LGS'ye 1 milyon bin 192 öğrenci katıldı. 2 Haziran'da iki oturumda gerçekleşen sınavda Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü, Yabancı Dil, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden çoktan seçmeli soruların sorulduğu sınavın değerlendirmeleri başladı. Toplamda 90 sorudan oluşan sınavın sonuçları gündemde. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları 2024 kaç günde açıklanır, nereden ve nasıl öğrenilir? LGS sonuç sorgulama ekranı