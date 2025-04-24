LGS sınav tarihi 2025: MEB ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ne zaman yapılacak?

LGS SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi ile geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorunda olacak. Ayrıca öğrencilerin yanlarında en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, bir kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak bir silgi bulundurması gerekecek.