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LGS sınav tarihi 2025: MEB ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 24.04.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025
15:00
LGS sınav tarihi 2025: MEB ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınav takvimine göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav tarihi 2025 yılı için belirlendi. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte sınav gününe geri sayıma başlayan öğrenciler lise sınavı için hazırlık sürecini sürdürüyor. Konuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki; MEB ile LGS ne zaman yapılacak? İşte, o tarih ve sınava dair detaylar: