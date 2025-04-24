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Haberler Yaşam LGS sınav tarihi 2025: MEB ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 24.04.2025 14:56 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 15:00

LGS sınav tarihi 2025: MEB ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınav takvimine göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav tarihi 2025 yılı için belirlendi. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte sınav gününe geri sayıma başlayan öğrenciler lise sınavı için hazırlık sürecini sürdürüyor. Konuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki; MEB ile LGS ne zaman yapılacak? İşte, o tarih ve sınava dair detaylar:

LGS sınav tarihi 2025: MEB ile Liselere Geçiş Sistemi LGS ne zaman yapılacak?

LGS sınav tarihi 2025 MEB takvimi ile gündemde. e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı ile başvurularını kontrol eden öğrenciler ve veliler sınava dair bilgilerini güncelliyor. Peki, LGS ne zaman?

LGS sınav tarihi 2025: MEB ile Liselere Geçiş Sistemi LGS ne zaman yapılacak?

LGS SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2025 sınavı 15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşecek.

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LGS sınav tarihi 2025: MEB ile Liselere Geçiş Sistemi LGS ne zaman yapılacak?

LGS SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi ile geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorunda olacak. Ayrıca öğrencilerin yanlarında en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, bir kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak bir silgi bulundurması gerekecek.

LGS sınav tarihi 2025: MEB ile Liselere Geçiş Sistemi LGS ne zaman yapılacak?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezî sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025 tarihinde "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS sınav tarihi 2025: MEB ile Liselere Geçiş Sistemi LGS ne zaman yapılacak?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.