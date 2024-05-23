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Giriş Tarihi: 23.05.2024 11:40 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 11:40

LGS sınav yerleri ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2024 LGS sınav giriş belgesi sorgulama e okul VBS ekranı takip ediliyor!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav yeri öğrenme işlemleri için araştırmalar hız kazandı. MEB tarafından düzenlenen merkezi sınava ülke genelinde lise eğitimine başlayacak 8. sınıf öğrencileri katılım sağlayacak. LGS sınav yerleri ne zaman saat kaçta açıklanacak soruları bu kapsamda yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılacak sınav giriş belgesi velilerin de yakın takibinde yer alıyor. 2024 LGS giriş belgesi nereden alınır, sorgulama nasıl yapılır soruları gündemdeki yerini koruyor. Peki, LGS sınav yerleri belli oldu mu, açıklandı mı? İşte, MEB VBS e okul öğrenci girişi ekranı...

LGS sınav yerleri ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2024 LGS sınav giriş belgesi sorgulama e okul VBS ekranı takip ediliyor!

LGS sınav giriş belgesi sorgulama işlemleri hız kazandı! Lise sınavına katılım sağlayacak öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Sayılı günler kalırken MEB son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. Veli Bilgilendirme Sistemi yoğun olarak ziyaret ediliyor. 2024 LGS sınav yerleri ne zaman saat kaçta açıklanacak sorusu gündemden düşmüyor. Haziran ayında yapılacak sınav öncesi sınav merkezleri erişime açılacak. Peki, LGS giriş belgesi nereden alınır, e okul sınav yeri sorgulama nasıl yapılır? İşte, detaylar…

LGS sınav yerleri ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2024 LGS sınav giriş belgesi sorgulama e okul VBS ekranı takip ediliyor!

2024 LGS NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, bu yıl Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 2 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Merkezî Sınav; tüm il merkezleri ile gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da ve ikinci oturum 11.30'da başlayacak.

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LGS sınav yerleri ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2024 LGS sınav giriş belgesi sorgulama e okul VBS ekranı takip ediliyor!

Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacaktır.

Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecektir.

Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

LGS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

LGS sınav yerleri ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2024 LGS sınav giriş belgesi sorgulama e okul VBS ekranı takip ediliyor!

LGS GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kılavuza göre öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden görüntülenebilecek.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek.

Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

E-OKUL EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS sınav yerleri ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2024 LGS sınav giriş belgesi sorgulama e okul VBS ekranı takip ediliyor!

YURT DIŞINDAKİ ÖĞRENCİLERİN SINAV GİRİŞ BELGESİ HAKKINDA

Yurt dışında e-Okul Sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler sınav giriş belgelerini 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren, bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik veya başkonsolosluklarından alacak ve onaylatacak.

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