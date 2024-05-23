LGS sınav yerleri ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2024 LGS sınav giriş belgesi sorgulama e okul VBS ekranı takip ediliyor!

2024 LGS NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, bu yıl Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 2 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Merkezî Sınav; tüm il merkezleri ile gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da ve ikinci oturum 11.30'da başlayacak.