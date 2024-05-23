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LGS sınav yerleri ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2024 LGS sınav giriş belgesi sorgulama e okul VBS ekranı takip ediliyor!
Giriş Tarihi: 23.05.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
11:40
LGS sınav yerleri ne zaman saat kaçta açıklanacak? 2024 LGS sınav giriş belgesi sorgulama e okul VBS ekranı takip ediliyor!
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav yeri öğrenme işlemleri için araştırmalar hız kazandı. MEB tarafından düzenlenen merkezi sınava ülke genelinde lise eğitimine başlayacak 8. sınıf öğrencileri katılım sağlayacak. LGS sınav yerleri ne zaman saat kaçta açıklanacak soruları bu kapsamda yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılacak sınav giriş belgesi velilerin de yakın takibinde yer alıyor. 2024 LGS giriş belgesi nereden alınır, sorgulama nasıl yapılır soruları gündemdeki yerini koruyor. Peki, LGS sınav yerleri belli oldu mu, açıklandı mı? İşte, MEB VBS e okul öğrenci girişi ekranı...