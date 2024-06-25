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LGS SONUÇLARI 2024 SORGULAMA SAYFASI | MEB'den açıklama! LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 25.06.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
09:39
LGS SONUÇLARI 2024 SORGULAMA SAYFASI | MEB'den açıklama! LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
LGS sınav sonuçları açıklanıyor, geri sayım başladı. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında LGS'ye 1 milyon bin 192 öğrenci katıldı. 2 Haziran'da iki oturumda gerçekleşen sınavda Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü, Yabancı Dil, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden çoktan seçmeli soruların sorulduğu sınavın değerlendirmeleri başladı. Toplamda 90 sorudan oluşan sınavın sonuçları araştırılmaya başladı. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçları 2024 kaç günde açıklanır, nereden ve nasıl öğrenilir? LGS sonuç sorgulama ekranı