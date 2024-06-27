LGS 2024 SONUÇLARI YARIN AÇIKLANIYOR! MEB ile LGS sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak, nereden öğrenilir?

LGS sınav sonuçları sorgulama işlemlerini yapmaya hazırlanan 8. sınıf öğrencileri, hedefleri lise özelinde puanlarını kontrol edecek. Daha sonra lise taban puanları ile LGS tercihi yapacak adaylar listede ilk sıraya en çok istedikleri okulu yazacak. Lise sınavları MEB son dakika duyurusu ile açıklığa kavuşacak. Peki; 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı, nereden bakılır? İşte, ayrıntılar...