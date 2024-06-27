Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam LGS 2024 SONUÇLARI YARIN AÇIKLANIYOR! MEB ile LGS sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak, nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 27.06.2024 09:37 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 09:37

LGS 2024 SONUÇLARI YARIN AÇIKLANIYOR! MEB ile LGS sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak, nereden öğrenilir?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS-2024) bu yıl 2 Haziran tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı sınav merkezlerinde düzenlendi. Merkezi sistem haricinde Anadolu, Fen, Sosyal Bilimler, İmam Hatip, Güzel Sanatlar Lisesi gibi lise tercihi yapacak adayların katıldığı LGS sonuçları sorgulama MEB ekranı erişime açılıyor. Kılavuzda yer aldığı üzere sınav sonuçları tarihi belli olan sistemde heyecan dorukta. Lise sınav sonucu için geri sayıma basan öğrenciler, aldıkları puana göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Peki; LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta, bugün mü, nereden öğrenilir? İşte, detaylar...

LGS 2024 SONUÇLARI YARIN AÇIKLANIYOR! MEB ile LGS sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak, nereden öğrenilir?

LGS sınav sonuçları sorgulama işlemlerini yapmaya hazırlanan 8. sınıf öğrencileri, hedefleri lise özelinde puanlarını kontrol edecek. Daha sonra lise taban puanları ile LGS tercihi yapacak adaylar listede ilk sıraya en çok istedikleri okulu yazacak. Lise sınavları MEB son dakika duyurusu ile açıklığa kavuşacak. Peki; 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı, nereden bakılır? İşte, ayrıntılar...

LGS 2024 SONUÇLARI YARIN AÇIKLANIYOR! MEB ile LGS sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak, nereden öğrenilir?

LİSE SINAVI 2 HAZİRAN'DA TAMAMLANDI!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2024 yılında 8. sınıf olan 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin başvurusuyla 2 Haziran günü tamamlandı. İki oturum halinde gerçekleştirilen sınavda adaylara sözel ve sayısal alanlardan toplamda 90 soru yöneltildi.

Soruları cevaplayan öğrenciler için sırada sonuç adımı var.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
LGS 2024 SONUÇLARI YARIN AÇIKLANIYOR! MEB ile LGS sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak, nereden öğrenilir?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ve açıklanacak olan LGS sınav sonuçları 28 Haziran Cuma günü adaylar ile buluşacak. Adaylar puanlarını açılan sonuç sistemi üzerinden kontrol edecek.

LGS 2024 SONUÇLARI YARIN AÇIKLANIYOR! MEB ile LGS sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak, nereden öğrenilir?

LGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

LGS sonuçlarının MEB sonuç sistemi ve e-okul VBS sistemi ile öğrenilmesi bekleniyor. Adaylar aldıkları puanlarla birlikte lise tercihi için LGS kılavuzuna odaklanacak.

LGS 2024 SONUÇLARI YARIN AÇIKLANIYOR! MEB ile LGS sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak, nereden öğrenilir?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS sonuçlarının açıklandığı gün lise tercih kılavuzu dosyasının (Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu) da adaylar ile buluşması bekleniyor. Kılavuzla birlikte başlaması beklenen tercih dönemi için geri sayılıyor.

SON DAKİKA