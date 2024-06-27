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LGS 2024 SONUÇLARI YARIN AÇIKLANIYOR! MEB ile LGS sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak, nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 27.06.2024 09:37
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
09:37
LGS 2024 SONUÇLARI YARIN AÇIKLANIYOR! MEB ile LGS sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak, nereden öğrenilir?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS-2024) bu yıl 2 Haziran tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı sınav merkezlerinde düzenlendi. Merkezi sistem haricinde Anadolu, Fen, Sosyal Bilimler, İmam Hatip, Güzel Sanatlar Lisesi gibi lise tercihi yapacak adayların katıldığı LGS sonuçları sorgulama MEB ekranı erişime açılıyor. Kılavuzda yer aldığı üzere sınav sonuçları tarihi belli olan sistemde heyecan dorukta. Lise sınav sonucu için geri sayıma basan öğrenciler, aldıkları puana göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Peki; LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta, bugün mü, nereden öğrenilir? İşte, detaylar...