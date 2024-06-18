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LGS SONUÇLARI TIKLA-SORGULA! MEB duyuruları ile LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 18.06.2024 22:56
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024
22:56
LGS SONUÇLARI TIKLA-SORGULA! MEB duyuruları ile LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?
2 Haziran Pazar günü, 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin katılmı ile yapılan Liselere Geçis Sınavı'nın ardından "LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu yanıt aramaya başladı. Güzel bir lisede eğitimlerini sürdürmek için iki oturum şeklinde yapılan sınavda ter döken öğrenciler LGS açıklandı son dakika haberi için MEB duyurularını yakından takip ediyor. Peki, LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?