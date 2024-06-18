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Giriş Tarihi: 18.06.2024 22:56 Güncelleme Tarihi: 18.06.2024 22:56

LGS SONUÇLARI TIKLA-SORGULA! MEB duyuruları ile LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

2 Haziran Pazar günü, 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin katılmı ile yapılan Liselere Geçis Sınavı'nın ardından "LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu yanıt aramaya başladı. Güzel bir lisede eğitimlerini sürdürmek için iki oturum şeklinde yapılan sınavda ter döken öğrenciler LGS açıklandı son dakika haberi için MEB duyurularını yakından takip ediyor. Peki, LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

LGS SONUÇLARI TIKLA-SORGULA! MEB duyuruları ile LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

LGS sonuçları için MEB son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. 2 Haziran Pazar günü milyonlarca 8. sınıf öğrencisinin katılımı ile gerçekleşen merkezi sınavda öğrencilere Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü, Yabancı Dil, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden oluşan çoktan seçmeli sorular yöneltilmişti. Peki, MEB ile LGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte LGS sonuç sorgulama ekranı.

LGS SONUÇLARI TIKLA-SORGULA! MEB duyuruları ile LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

2024 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında LGS sonuç tarihi duyuruldu.

Buna göre; LGS sınav sonuçları, 28 Haziran 2024 Cuma günü açıklanacak. Sınav sonuçlarının öğle saatlerinde açıklanması bekleniyor.

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LGS SONUÇLARI TIKLA-SORGULA! MEB duyuruları ile LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlatılacak.

Sınava girmeyen öğrencilerin liseleri ise yerel yerleştirme ile belirlenecek.

LGS SONUÇLARI TIKLA-SORGULA! MEB duyuruları ile LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?
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