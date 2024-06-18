LGS SONUÇLARI TIKLA-SORGULA! MEB duyuruları ile LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

LGS sonuçları için MEB son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. 2 Haziran Pazar günü milyonlarca 8. sınıf öğrencisinin katılımı ile gerçekleşen merkezi sınavda öğrencilere Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü, Yabancı Dil, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden oluşan çoktan seçmeli sorular yöneltilmişti. Peki, MEB ile LGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte LGS sonuç sorgulama ekranı.