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Haberler Yaşam LGS sözel - sayısal sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı 2021 | MEB LGS soruları ve cevapları yayınlandı
Giriş Tarihi: 09.06.2021 10:08 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 10:08

sözel - sayısal sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı 2021 | MEB ve cevapları yayınlandı

Liseye Geçiş Sınavı () 1 milyonu aşkın adayın katılımıyla 6 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi. 2 oturumda gerçekleşen sınavda Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü, İngilizce, Matematik ve Fen Bilimleri soruları yer aldı. Zorlu sınavın ardından ise gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek olan ve cevapları açıklamasına çevrilmişti. MEB'in yaptığı son dakika açıklamasına göre, LGS soruları ve cevap anahtarı kitapçığa erişime açıldı. 2021 ve cevap anahtarı ise sabah.com.tr'de! İşte, LGS sayısal ve sözel soruları kitapçığı ve cevapları!

LGS sözel - sayısal sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı 2021 | MEB LGS soruları ve cevapları yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl gerçekleştirilen , 1 milyonu aşkın öğrencinin katılımıyla bu sene de geride kaldı. İstediği liseyi kazanmanın hayalini kuranlar uzun bir çalışma döneminin ardından sıra başında ter döktü. Zorlu sınavın ardından ise ve cevapları ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabı merak konusu olmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, Liseye Geçiş Sınavı LGS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı erişime açıldı. Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü, İngilizce, Matematik ve Fen Bilimleri soruları ve cevap anahtarı kitapçığı sabah.com.tr'de. İşte, 2021 LGS sayısal ve sözler soruları!

LGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI KİTAPÇIĞI YAYINLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir milyonu aşkın öğrencinin heyecanla beklediği açıklama geldi. 6 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen LGS soruları ve cevap anahtarı yayınlandı. Adaylar MEB'in yanı sıra LGS soruları ve cevaplarını sabah.com.tr adresinden görüntüleyebilecek.

İşte, 2021 LGS soruları ve cevapları;

LGS sözel - sayısal sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı 2021 | MEB LGS soruları ve cevapları yayınlandı

"Bu soruların her hakkı MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE aittir. Hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması, yayımlanması MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN yazılı izni olmadan yapılamaz. Bu yayın izni telif ücreti ödenerek alınmıştır."

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LGS sözel - sayısal sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı 2021 | MEB LGS soruları ve cevapları yayınlandı

"Bu soruların her hakkı MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE aittir. Hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması, yayımlanması MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN yazılı izni olmadan yapılamaz. Bu yayın izni telif ücreti ödenerek alınmıştır."

LGS sözel - sayısal sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı 2021 | MEB LGS soruları ve cevapları yayınlandı

"Bu soruların her hakkı MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE aittir. Hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması, yayımlanması MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN yazılı izni olmadan yapılamaz. Bu yayın izni telif ücreti ödenerek alınmıştır."

LGS sözel - sayısal sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı 2021 | MEB LGS soruları ve cevapları yayınlandı

"Bu soruların her hakkı MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE aittir. Hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması, yayımlanması MEB ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN yazılı izni olmadan yapılamaz. Bu yayın izni telif ücreti ödenerek alınmıştır."

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