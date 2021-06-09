LGS sözel - sayısal sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı 2021 | MEB LGS soruları ve cevapları yayınlandı

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 1 milyonu aşkın adayın katılımıyla 6 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi. 2 oturumda gerçekleşen sınavda Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü, İngilizce, Matematik ve Fen Bilimleri soruları yer aldı. Zorlu sınavın ardından ise gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek olan LGS soruları ve cevapları açıklamasına çevrilmişti. MEB'in yaptığı son dakika açıklamasına göre, LGS soruları ve cevap anahtarı kitapçığa erişime açıldı. 2021 LGS sınav soruları ve cevap anahtarı ise sabah.com.tr'de! İşte, LGS sayısal ve sözel soruları kitapçığı ve cevapları!