Haberler
Yaşam
LGS TAKVİMİ 2025 | MEB açıkladı: Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ne zaman, giriş belgeleri yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 24.05.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025
17:19
LGS TAKVİMİ 2025 | MEB açıkladı: Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ne zaman, giriş belgeleri yayınlandı mı?
Millî Eğitim Bakanlığınca uygulanacak olan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 15 Haziran'da uygulanacak. Geçtiğimiz haftalarda merkezi sınav başvuru ve uygulama kılavuzu yayınlanmıştı. Şimdi ise gözler sınav yerleri ve giriş belgesi için sorgulamalara çevrildi. Peki, LGS 2025 sınav yerleri ne zaman belli olacak? İşte, MEB LGS sınav giriş belgesi son durum!