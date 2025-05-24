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Haberler Yaşam LGS TAKVİMİ 2025 | MEB açıkladı: Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ne zaman, giriş belgeleri yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 24.05.2025 17:19 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 17:19

LGS TAKVİMİ 2025 | MEB açıkladı: Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ne zaman, giriş belgeleri yayınlandı mı?

Millî Eğitim Bakanlığınca uygulanacak olan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 15 Haziran'da uygulanacak. Geçtiğimiz haftalarda merkezi sınav başvuru ve uygulama kılavuzu yayınlanmıştı. Şimdi ise gözler sınav yerleri ve giriş belgesi için sorgulamalara çevrildi. Peki, LGS 2025 sınav yerleri ne zaman belli olacak? İşte, MEB LGS sınav giriş belgesi son durum!

LGS TAKVİMİ 2025 | MEB açıkladı: Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavı ne zaman, giriş belgeleri yayınlandı mı?

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım başladı. Millî Eğitim Bakanlığınca bu yıl 15 Haziran 2025'te düzenlenecek sınav için MEB LGS sınav giriş belgesi sorgulamaları başladı. Peki, LGS 2025 sınav yerleri ne zaman belli olacak, nereden ve nasıl sorgulama yapılır? İşte, detaylar...

LGS TAKVİMİ 2025 | MEB açıkladı: Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavı ne zaman, giriş belgeleri yayınlandı mı?

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınav giriş yerleri belgesi henüz açıklanmadı. Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için fotoğraflı sınav giriş yerleri 4 Haziran 2025'ten itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

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LGS TAKVİMİ 2025 | MEB açıkladı: Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavı ne zaman, giriş belgeleri yayınlandı mı?

LGS 2025 NE ZAMAN UYGULANACAK?

LGS bu sene 15 Haziran 2025 Pazar günü uygulanacak.

LGS TAKVİMİ 2025 | MEB açıkladı: Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavı ne zaman, giriş belgeleri yayınlandı mı?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 11 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri, posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS TAKVİMİ 2025 | MEB açıkladı: Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavı ne zaman, giriş belgeleri yayınlandı mı?