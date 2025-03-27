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LGS TARİHİ 2025: MEB takvimiyle duyuruldu! Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?
Giriş Tarihi: 27.03.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025
14:01
LGS TARİHİ 2025: MEB takvimiyle duyuruldu! Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?
Ortaokuldan liseye geçecek öğrenciler, Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanmak için yoğun bir tempoda çalışıyor. Hedefledikleri liseye yerleşmek isteyen binlerce aday, sınav tarihini büyük bir merakla bekliyor. Veliler ve öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) her yıl belirlediği sınav takvimiyle ilgili güncellemeleri yakından takip ediyor. Peki, 2025 LGS ne zaman yapılacak, hangi tarihte?