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Haberler Yaşam LGS TARİHİ 2025: MEB takvimiyle duyuruldu! Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?
Giriş Tarihi: 27.03.2025 14:01 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 14:01

LGS TARİHİ 2025: MEB takvimiyle duyuruldu! Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?

Ortaokuldan liseye geçecek öğrenciler, Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanmak için yoğun bir tempoda çalışıyor. Hedefledikleri liseye yerleşmek isteyen binlerce aday, sınav tarihini büyük bir merakla bekliyor. Veliler ve öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) her yıl belirlediği sınav takvimiyle ilgili güncellemeleri yakından takip ediyor. Peki, 2025 LGS ne zaman yapılacak, hangi tarihte?

LGS TARİHİ 2025: MEB takvimiyle duyuruldu! Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?

2025 yılı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) takvimi açıklandı. Türkiye genelinde liseye yerleşmek isteyen öğrenciler, bu önemli sınava katılacak. Hazırlık sürecini hızlandırmak isteyen adaylar ve veliler, sınava dair ayrıntıları merak ediyor. Peki, 2025 LGS hangi tarihte gerçekleştirilecek?

LGS TARİHİ 2025: MEB takvimiyle duyuruldu! Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?

2025 LGS NE ZAMAN?

2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınav tarihi netleşti. Buna göre, LGS kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacak.

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LGS TARİHİ 2025: MEB takvimiyle duyuruldu! Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?

LGS BAŞVURULARI BAŞLADI!

LGS kapsamında 15 Haziran 2025'te düzenlenecek merkezî sınav başvuruları, 2-11 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Katılımın isteğe bağlı olduğu sınava girmek isteyen öğrenciler, başvurularını e-Okul sistemi (eokul.meb.gov.tr) üzerinden yapabilecek.

Okul müdürlükleri, başvuru sürecinde öğrencilere rehberlik edecek. Başvurular, 14 Nisan 2025 tarihine kadar okul müdürlükleri tarafından onaylanacak.

LGS TARİHİ 2025: MEB takvimiyle duyuruldu! Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?

GİRİŞ BELGELERİ 4 HAZİRAN'DAN İTİBAREN AÇIKLANACAK!
Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 4 Haziran 2025'ten itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

Öğrencilerin sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekecek.

LGS TARİHİ 2025: MEB takvimiyle duyuruldu! Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?

Sınav içeriği ve süresi
Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.

Sözel ve sayısal alanlardaki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.