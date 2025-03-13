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Giriş Tarihi: 13.03.2025 10:45 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 10:45

MEB LGS TARİHİ 2025: Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sınav tarihi belli oldu. İyi bir lisede eğitim almak isteyen öğrenciler LGS başvurularının başlayacağı tarihi öğrenmek istiyor. Açıklanan takvime göre sınav Haziran ayında gerçekleşecek. Başvurular ise sınavdan önce planlanan tarihte yapılacak. Peki; 2025 LGS ne zaman?

MEB LGS TARİHİ 2025: Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?

Ortaokul son sınıf öğrencilerinin katımıyla gerçekleşecek LGS sınavı için tarih belli oldu. Bu sene Haziran ayında yapılacak olan söz konusu sınavın başvurularının başlaması bekleniyor. Sınav için geri sayım sürerken öğrenciler hazırlıklarına hız kazandırdı. Peki, 2025 LGS sınavı hangi tarihte yapılacak?

MEB LGS TARİHİ 2025: Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?

2025 LGS TARİHİ BELLİ OLDU!

2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınav tarihi belli oldu.

Buna göre, LGS kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacak.

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MEB LGS TARİHİ 2025: Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?

LGS 2025 SINAV DETAYLARI BELLİ OLDU!

8.sınıf ders kitapları, öğretim programlarında belirlenen konu ve kazanımlara göre hazırlanacak ve geçen yılki sınav uygulamasında herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

LGS 2025 sözel ve sayısal olmak üzere iki oturum halinde yapılacak. Birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da yapılacak.

Birinci oturumda sözel alan soruları yer alacak ve süre 75 dakika olacaktır, ikinci oturumda ise sayısal alan soruları yer alacak ve süre 80 dakika olacaktır.

MEB LGS TARİHİ 2025: Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?

LGS BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı 2025 LGS başvuru tarihine yönelik bir açıklamada bulunmadı. Geçtiğimiz sene 2 Haziran 2024'te uygulanan Merkezi Sınav'ın başvuruları, 18-29 Mart 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da benzer şekilde LGS başvurularının mart ayında başlaması bekleniyor.

MEB LGS TARİHİ 2025: Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?

LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Öğrenciler (yurt dışında e-Okul Sistemi'ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler hariç) Merkezî Sınav başvurularını elektronik ortam (https://eokul.meb.gov.tr/) üzerinden yapacaktır.