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MEB LGS TARİHİ 2025: Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?
Giriş Tarihi: 13.03.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025
10:45
MEB LGS TARİHİ 2025: Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ne zaman, kaç gün kaldı?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sınav tarihi belli oldu. İyi bir lisede eğitim almak isteyen öğrenciler LGS başvurularının başlayacağı tarihi öğrenmek istiyor. Açıklanan takvime göre sınav Haziran ayında gerçekleşecek. Başvurular ise sınavdan önce planlanan tarihte yapılacak. Peki; 2025 LGS ne zaman?