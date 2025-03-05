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LGS TARİHİ 2025: MEB takvimiyle sınav tarihi açıklandı! Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS) ne zaman?
Giriş Tarihi: 05.03.2025 22:14
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
22:14
LGS TARİHİ 2025: MEB takvimiyle sınav tarihi açıklandı! Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS) ne zaman?
Öğrenciler, eğitim hayatlarına yön verecek ve gelecekteki başarılarını etkileyen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için hazırlıklarına devam ediyor. İyi bir lisede eğitim almak isteyen öğrenciler için büyük bir öneme sahip olan bu sınav, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre, Haziran ayında gerçekleşecek. Merakla beklenen LGS tarihi, öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 2025 LGS sınavı ne zaman yapılacak?