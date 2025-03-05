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Haberler Yaşam LGS TARİHİ 2025: MEB takvimiyle sınav tarihi açıklandı! Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS) ne zaman?
Giriş Tarihi: 05.03.2025 22:14 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 22:14

LGS TARİHİ 2025: MEB takvimiyle sınav tarihi açıklandı! Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS) ne zaman?

Öğrenciler, eğitim hayatlarına yön verecek ve gelecekteki başarılarını etkileyen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için hazırlıklarına devam ediyor. İyi bir lisede eğitim almak isteyen öğrenciler için büyük bir öneme sahip olan bu sınav, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre, Haziran ayında gerçekleşecek. Merakla beklenen LGS tarihi, öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 2025 LGS sınavı ne zaman yapılacak?

LGS TARİHİ 2025: MEB takvimiyle sınav tarihi açıklandı! Liselere Geçiş Sistemi Sınavı LGS ne zaman?

2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına yönelik merkezî (LGS) sınav tarihi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyuruldu. 2025 LGS sınavı, geleneksel olarak Haziran ayında yapılacak. Öğrenciler ve aileler, sınav tarihi ile ilgili araştırmalarına hız vererek, başvuru süreçlerini takip etmeye başladı. Peki, 2025 LGS sınavı hangi tarihte yapılacak?

LGS TARİHİ 2025: MEB takvimiyle sınav tarihi açıklandı! Liselere Geçiş Sistemi Sınavı LGS ne zaman?

2025 LGS TARİHİ BELLİ OLDU!

2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınav tarihi belli oldu.

Buna göre, LGS kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacak.

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LGS TARİHİ 2025: MEB takvimiyle sınav tarihi açıklandı! Liselere Geçiş Sistemi Sınavı LGS ne zaman?

8.sınıf ders kitapları, öğretim programlarında belirlenen konu ve kazanımlara göre hazırlanacak ve geçen yılki sınav uygulamasında herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

LGS 2024 sözel ve sayısal olmak üzere iki oturum halinde yapılacak. Birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da yapılacak.

Birinci oturumda sözel alan soruları yer alacak ve süre 75 dakika olacaktır, ikinci oturumda ise sayısal alan soruları yer alacak ve süre 80 dakika olacaktır.

LGS TARİHİ 2025: MEB takvimiyle sınav tarihi açıklandı! Liselere Geçiş Sistemi Sınavı LGS ne zaman?

LGS 2024 sözel ve sayısal olmak üzere iki oturum halinde yapılacak. Birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da yapılacak.

Birinci oturumda sözel alan soruları yer alacak ve süre 75 dakika olacaktır, ikinci oturumda ise sayısal alan soruları yer alacak ve süre 80 dakika olacaktır.

LGS TARİHİ 2025: MEB takvimiyle sınav tarihi açıklandı! Liselere Geçiş Sistemi Sınavı LGS ne zaman?

LGS BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?

2025 LGS başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçen yıl, 2 Haziran 2024'te yapılan Merkezi Sınav için başvurular 18-29 Mart 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan bu sınav, katılım açısından isteğe bağlıdır ve katılmak isteyen öğrenciler başvurularını e-Okul sistemi üzerinden yapmıştır.