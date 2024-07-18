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LGS TERCİH SONUÇ SORGULAMA 2024:” Gözler MEB’de! LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 18.07.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024
10:12
LGS TERCİH SONUÇ SORGULAMA 2024:” Gözler MEB’de! LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
LGS tercih sonuçları 2024 ve LGS tercih sonuç ekranı araştırılmaya başladı. Tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından tercihlerini gerçekleştiren öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci, 28 Haziran'da başladı ve 22 Temmuz'da son buldu. Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler ve İmam Hatip gibi okul türelerinde tercihlerini yapan öğrenciler için geri sayım başladı. Pek, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2024...