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Haberler Yaşam LGS TERCİH SONUÇ SORGULAMA 2024:” Gözler MEB’de! LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 18.07.2024 10:12 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 10:12

LGS TERCİH SONUÇ SORGULAMA 2024:” Gözler MEB’de! LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

LGS tercih sonuçları 2024 ve LGS tercih sonuç ekranı araştırılmaya başladı. Tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından tercihlerini gerçekleştiren öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci, 28 Haziran'da başladı ve 22 Temmuz'da son buldu. Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler ve İmam Hatip gibi okul türelerinde tercihlerini yapan öğrenciler için geri sayım başladı. Pek, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2024...

LGS TERCİH SONUÇ SORGULAMA 2024: Gözler MEB’de! LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

LGS lise tercih sonuçları açıklandı mı, sorusu öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Yerel ve Merkezi yerleştirmeye ek olarak Pansiyonlu okulların da tercih edilebildiği LGS tercihleri 17 Temmuz'da sona erdi. Peki, 2024 LGS tercihleri ne zaman bitecek? LGS tercih sonuçları açıklandı mı?

LGS TERCİH SONUÇ SORGULAMA 2024: Gözler MEB’de! LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

LGS 2024 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS tercih sonuçları için tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı tercih kılavuzu ile LGS yerleştirme sonuçlarını ilan edeceği tarihi de paylaştı.
Buna göre LGS tercih/yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 22 Temmuz'da açıklanacak.

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LGS TERCİH SONUÇ SORGULAMA 2024: Gözler MEB’de! LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

LGS TERCİH SONUÇ SORGULAMA 2024: Gözler MEB’de! LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

LGS 2.TERCİHLER NE ZAMAN?
29 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihinde istedikleri okullara yerleşemeyen öğrenciler için 2. tercihler alınacak.

LGS TERCİH SONUÇ SORGULAMA 2024: Gözler MEB’de! LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

LGS LİSE TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ
28 Haziran 2024 Merkezî Sınav Puanlarının İlanı
28 Haziran 2024 Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı
28 Haziran-16 Temmuz 2024 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile
Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okulların İşlemlerinin ve Kayıtlarının Tamamlanması
28 Haziran-17 Temmuz 2024 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması
22 Temmuz 2024 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların
İlan Edilmesi
22-26 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının
Alınması

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