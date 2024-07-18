LGS TERCİH SONUÇ SORGULAMA 2024:” Gözler MEB’de! LGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

LGS lise tercih sonuçları açıklandı mı, sorusu öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Yerel ve Merkezi yerleştirmeye ek olarak Pansiyonlu okulların da tercih edilebildiği LGS tercihleri 17 Temmuz'da sona erdi. Peki, 2024 LGS tercihleri ne zaman bitecek? LGS tercih sonuçları açıklandı mı?