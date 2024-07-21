LGS TERCİH SONUÇ SORGULAMA SAYFASI: MEB ile LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak,nereden öğrenilir?

LGS 2024 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS tercih sonuçları için tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı tercih kılavuzu ile LGS yerleştirme sonuçlarını ilan edeceği tarihi de paylaştı.

Buna göre LGS tercih/yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 22 Temmuz'da açıklanacak