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LGS TERCİH SONUÇ SORGULAMA SAYFASI: MEB ile LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak,nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 21.07.2024 20:09
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024
20:09
LGS TERCİH SONUÇ SORGULAMA SAYFASI: MEB ile LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak,nereden öğrenilir?
LGS tercih sonuçları açıklanıyor. Milyonlarca öğrenci ve velinin gözü LGS sonuç ekranında. İlköğretim hayatı son bulan öğrenciler 2 Haziran Pazar günü Liselere Geçiş Sınavı LGS2ye girdi. LGS'nin ardından puanlarına göre tercih listelerini oluşturan öğrencilerin tercih işlemleri 17 Temmuz'da son buldu. Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından ilan edilen takvimle sınavın sonuçları 22 Temmuz'da belli oluyor. Peki LGS tercih sonuçları açıklandı mı, saat kaçta, ne zaman açıklanacak? LGS tercih sonuçları nereden öğreniliyor? Hangi liseye gideceğim? İşte LGS 2024 tercih (yerleştirme) sonucu sorgulama ekranı 2024...