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Haberler Yaşam LGS TERCİH SONUÇ SORGULAMA SAYFASI: MEB ile LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak,nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 21.07.2024 20:09 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 20:09

LGS TERCİH SONUÇ SORGULAMA SAYFASI: MEB ile LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak,nereden öğrenilir?

LGS tercih sonuçları açıklanıyor. Milyonlarca öğrenci ve velinin gözü LGS sonuç ekranında. İlköğretim hayatı son bulan öğrenciler 2 Haziran Pazar günü Liselere Geçiş Sınavı LGS2ye girdi. LGS'nin ardından puanlarına göre tercih listelerini oluşturan öğrencilerin tercih işlemleri 17 Temmuz'da son buldu. Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından ilan edilen takvimle sınavın sonuçları 22 Temmuz'da belli oluyor. Peki LGS tercih sonuçları açıklandı mı, saat kaçta, ne zaman açıklanacak? LGS tercih sonuçları nereden öğreniliyor? Hangi liseye gideceğim? İşte LGS 2024 tercih (yerleştirme) sonucu sorgulama ekranı 2024...

LGS TERCİH SONUÇ SORGULAMA SAYFASI: MEB ile LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak,nereden öğrenilir?

LGS tercih sonuçları açıklandı mı? LGS tercih sonuç ekranı Liselere Geçiş Sınavı'na giren öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 17 Temmuz tarihinde son bulan tercihler açıklanıyor. MEB tarafından ilan edilecek sonuçlar için LGS sonuç sorgulama ekranı kontrol ediliyor. Peki, LGS tercih sonuçları açıklandı mı? İşte LGS tercih sonuç sorgulama

LGS TERCİH SONUÇ SORGULAMA SAYFASI: MEB ile LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak,nereden öğrenilir?

LGS 2024 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS tercih sonuçları için tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı tercih kılavuzu ile LGS yerleştirme sonuçlarını ilan edeceği tarihi de paylaştı.
Buna göre LGS tercih/yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 22 Temmuz'da açıklanacak

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LGS TERCİH SONUÇ SORGULAMA SAYFASI: MEB ile LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak,nereden öğrenilir?

LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

LGS TERCİH SONUÇ SORGULAMA SAYFASI: MEB ile LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak,nereden öğrenilir?

LGS 2.TERCİHLER NE ZAMAN?
29 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihinde istedikleri okullara yerleşemeyen öğrenciler için 2. tercihler alınacak.

LGS TERCİH SONUÇ SORGULAMA SAYFASI: MEB ile LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak,nereden öğrenilir?

LGS LİSE TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ
28 Haziran 2024 Merkezî Sınav Puanlarının İlanı
28 Haziran 2024 Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı
28 Haziran-16 Temmuz 2024 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile
Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okulların İşlemlerinin ve Kayıtlarının Tamamlanması
28 Haziran-17 Temmuz 2024 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması
22 Temmuz 2024 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların
İlan Edilmesi
22-26 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının
Alınması

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