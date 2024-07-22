Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam LGS tercih sonuçları 2024 sorgulama meb.gov.tr ekranı: LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı, lise tercihleri saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 22.07.2024 06:31 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 06:38

LGS tercih sonuçları 2024 sorgulama meb.gov.tr ekranı: LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı, lise tercihleri saat kaçta açıklanacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS 2024) kapsamında yapılan sınav sonrası 28 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında alınan lise tercihleri bugün sonuçlanıyor. LGS tercih sonuçları sorgulama meb.gov.tr ekranı yakın mercek altında. Adaylar hedefledikleri lise özelinde tercih sonucunu kontrol edecek. Sonuç ekranı ve e-okul öğrenci girişi başında yerler alındı. LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı son dakika haberleri arasında kontrol ediliyor. Öte yandan lise kayıt tarihleri için de gözler MEB takvimine çevrilmiş durumda. Peki; LGS tercih sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak, nereden öğrenilir?

LGS tercih sonuçları 2024 sorgulama meb.gov.tr ekranı: LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı, lise tercihleri saat kaçta açıklanacak?

LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı 22 Temmuz itibarıyla erişime açılıyor. Aday öğrenciler ekran başında yerlerini aldı. 17 Temmuz itibarıyla son bulan lise tercihleri MEB duyurusunu bekliyor. meb.gov.tr adresinden adaylar ile buluşacak LGS yerleştirme sonuçları 2024 açıklaması için heyecan dorukta. Peki; LGS tercih sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? İşte, detaylar...

LGS tercih sonuçları 2024 sorgulama meb.gov.tr ekranı: LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı, lise tercihleri saat kaçta açıklanacak?

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANIYOR!

Liselere Geçiş Sistemi LGS 2024 sınavı ardından 28 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında alınan lise tercihleri 22 Temmuz itibarıyla sonuçlanıyor. LGS tercih sonuçları meb.gov.tr adresinden adaylar ile buluşacak.

Peki, saat kaçta?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
LGS tercih sonuçları 2024 sorgulama meb.gov.tr ekranı: LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı, lise tercihleri saat kaçta açıklanacak?

LGS TERCİHLERİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz dönemlere bakıldığında sabah saatlerinde açıklandığı görülen LGS tercih sonuçları için net bir saat bulunmuyor. MEB açıklaması gelir gelmez haberimizdeki yerini alacak.

İşte, kontrol edebileceğiniz sonuç ekranı:

LGS tercih sonuçları 2024 sorgulama meb.gov.tr ekranı: LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı, lise tercihleri saat kaçta açıklanacak?

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçları www.meb.gov.tr adresinde erişime açılacak:

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2024 SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS tercih sonuçları 2024 sorgulama meb.gov.tr ekranı: LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı, lise tercihleri saat kaçta açıklanacak?

2024-2025 LGS TERCİH TAKVİMİ

28 Haziran 2024 Merkezî Sınav Puanlarının İlanı

28 Haziran 2024 Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı

28 Haziran-16 Temmuz 2024 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile
Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okulların İşlemlerinin ve Kayıtlarının Tamamlanması

28 Haziran-17 Temmuz 2024 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

22 Temmuz 2024 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların
İlan Edilmesi

22-26 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının
Alınması

29 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

29 Temmuz-2 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının
Alınması

05 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

06-14 Ağustos 2024 Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen
Öğrenciler İçin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

16 Ağustos 2024 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları
Yerleştirmelerinin Tamamlanması

19-23 Ağustos 2024 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

26 Ağustos 2024 Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon
Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

09 Eylül 2024 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

SON DAKİKA