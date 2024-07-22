LGS tercih sonuçları 2024 sorgulama meb.gov.tr ekranı: LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı, lise tercihleri saat kaçta açıklanacak?

LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı 22 Temmuz itibarıyla erişime açılıyor. Aday öğrenciler ekran başında yerlerini aldı. 17 Temmuz itibarıyla son bulan lise tercihleri MEB duyurusunu bekliyor. meb.gov.tr adresinden adaylar ile buluşacak LGS yerleştirme sonuçları 2024 açıklaması için heyecan dorukta. Peki; LGS tercih sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? İşte, detaylar...