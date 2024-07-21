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LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA meb.gov.tr | LGS 2024 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 21.07.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024
16:58
LGS tercih sonuçları 17 Temmuz itibarıyla açıklandı. Bu kapsamda adaylar tercih sonuç tarihine odaklandı. Tercih sonuçlarına göre adaylar Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi ve diğer liselere yerleşecek. Merkezi sınavla alan okullar puana göre yerleştirme yaparken, yerel yerleştirmede adayların ikamet adresleri okul başarı puanı üstünlüğü ve devamsızlık sayısı belirleyici olacak. Peki, LGS 2024 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?