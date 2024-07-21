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Haberler Yaşam LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA meb.gov.tr | LGS 2024 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 21.07.2024 16:58 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 16:58

LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA meb.gov.tr | LGS 2024 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

LGS tercih sonuçları 17 Temmuz itibarıyla açıklandı. Bu kapsamda adaylar tercih sonuç tarihine odaklandı. Tercih sonuçlarına göre adaylar Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi ve diğer liselere yerleşecek. Merkezi sınavla alan okullar puana göre yerleştirme yaparken, yerel yerleştirmede adayların ikamet adresleri okul başarı puanı üstünlüğü ve devamsızlık sayısı belirleyici olacak. Peki, LGS 2024 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA meb.gov.tr | LGS 2024 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih süreci tamamlandı. MEB'in takvimine göre LGS tercih sonuçları açıklanma tarihi duyuruldu. Sonuçlar için heyecanlı olan adaylar hangi liseye gideceklerini merakla bekliyor. Peki, LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA meb.gov.tr | LGS 2024 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

LGS TERCİH SONUÇLARI 2024 AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2024 LGS tercih kılavuzunda yerleştirme sonuçlarının 22 Temmuz Pazartesi günü erişime açılacağı duyuruldu. LGS tercih sonuçları henüz erişime açılmadı. LGS tercih sonuçları duyurusu Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sayfasından ve sosyal medya hesaplarından yapılacak.

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LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA meb.gov.tr | LGS 2024 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

LGS TERCİH SONUCU NEREDEN AÇIKLANACAK?

Tercih sonuçları açıklandıktan sonra adaylar telefon, tablet, bilgisayar vb. araçlarla tercih sonucunu meb.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Adaylar doğum tarihi ve T.C. kimlik numarasıyla beraber sonuçlara erişim sağlayabilecek.

LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA meb.gov.tr | LGS 2024 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

LGS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi yerleştirmeler kontenjanlar ve puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak.

Yerel yerleştirmeler ise Ortaöğretim kayıt alanları dikkate alınarak öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA meb.gov.tr | LGS 2024 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MEB'den yapılan açıklamada " merkezî sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda Merkezî Sınav Puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Yerel yerleştirmeler ise okulların türü, kontenjanı ve bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacaktır. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen kontenjanlara göre yapılacaktır. Yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu genel müdürlük ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülecektir.

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