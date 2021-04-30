ÖSYM ve MEB'in düzenlediği YKS ve LGS sınavları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bu kapsamda "LGS ve YKS sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak?" soruları milyonlarca adayın gündeminde yer alıyor. Her sene Haziran ayında düzenlenmekte olan bu sınavlar, ülke çapında tam kapanma kararıyla beraber birçok alanda erteleme ve kısıtlama kararlarının ardından gündeme taşındı. Bu kapsamda gözler sınavların tarihleriyle alakalı yeni bir düzenleme olup olmayacağı konusundaki gelişmelere çevrildi. İşte "LGS ve YKS ertelendi mi?" sorusunun yanıtı ve son dakika gelişmeleri…