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Giriş Tarihi: 12.06.2026 09:29 Güncelleme Tarihi: 12.06.2026 09:33

LGS’de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, nasıl hesaplanır? İşte 2026 LGS doğru-yanlış hesaplama sistemi

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınava girecek öğrenciler, puan hesaplama detaylarını merak ediyor. En sık araştırılan konuların başında ise "LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?" sorusu geliyor. Sınav stratejisini doğrudan etkileyen bu uygulama, öğrencilerin net hesaplamalarında önemli rol oynuyor.

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LGS’de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, nasıl hesaplanır? İşte 2026 LGS doğru-yanlış hesaplama sistemi

LGS'ye giren öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri yanlış cevapların puana etkisi olurken, bu kapsamda LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu sorusu yanıt arıyor. Bilindiği üzere ÖSYM sınavlarında "4 yanlış 1 doğruyu götürür" sistemi uygulanıyor. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan Liselere Geçiş Sistemi Sınavı'nda ise daha farklı bir durum söz konusu.

LGS’de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, nasıl hesaplanır? İşte 2026 LGS doğru-yanlış hesaplama sistemi

LGS'DE 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan kılavuza göre LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Öğrencilerin ham puanları hesaplanırken doğru ve yanlış sayıları dikkate alınıyor; boş bırakılan sorular ise puanı etkilemiyor.

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LGS’de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, nasıl hesaplanır? İşte 2026 LGS doğru-yanlış hesaplama sistemi

2026 LGS'ye ilişkin kılavuzda "Sınavın Değerlendirilmesi" bölümünde yer alan bilgiler şu şekilde;

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde
hesaplanacaktır.

  • Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
  • Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

Kılavuzun tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı

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LGS’de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, nasıl hesaplanır? İşte 2026 LGS doğru-yanlış hesaplama sistemi

Buna göre her testte öğrencilerin doğru ve yanlış cevap sayıları belirleniyor, ardından üç yanlış cevap bir doğru cevaptan düşülerek ham puan hesaplanıyor.

Örneğin bir derste 15 doğru ve 6 yanlış yapan bir öğrencinin neti, 15 - (6÷3) formülüyle hesaplanıyor. Bu durumda öğrencinin ilgili testteki neti 13 olarak kabul ediliyor.
LGS’de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, nasıl hesaplanır? İşte 2026 LGS doğru-yanlış hesaplama sistemi

3 Yanlış 1 Doğru Silme Nasıl Hesaplanır?

"3 yanlış 1 doğruyu götürür" kuralında net sayınızı bulmak için toplam yanlış sayınızı 3'e bölmeli ve bu sonucu toplam doğru sayınızdan çıkarmalısınız. Formül şudur:

Net = Doğru Sayısı – (Yanlış Sayısı / 3)

LGS’de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, nasıl hesaplanır? İşte 2026 LGS doğru-yanlış hesaplama sistemi

Uzmanlar, emin olunmayan sorularda rastgele işaretleme yapılmasının net kaybına yol açabileceğini belirtiyor. Boş bırakılan soruların puan üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi bulunmuyor. Bu nedenle öğrencilerin bilgi sahibi oldukları sorulara öncelik vermeleri ve sınav anında doğru zaman yönetimi yapmaları tavsiye ediliyor. Adayların, cevabından emin olmadıkları sorularda tahmin yürütmeden önce riskleri değerlendirmeleri gerekiyor.

LGS’de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, nasıl hesaplanır? İşte 2026 LGS doğru-yanlış hesaplama sistemi

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından sınava girecek öğrencilere yönelik paylaşım yapıldı. İşte o paylaşım:

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