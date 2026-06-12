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LGS’de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, nasıl hesaplanır? İşte 2026 LGS doğru-yanlış hesaplama sistemi
Giriş Tarihi: 12.06.2026 09:29
Güncelleme Tarihi: 12.06.2026 09:33
LGS’de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, nasıl hesaplanır? İşte 2026 LGS doğru-yanlış hesaplama sistemi
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınava girecek öğrenciler, puan hesaplama detaylarını merak ediyor. En sık araştırılan konuların başında ise "LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?" sorusu geliyor. Sınav stratejisini doğrudan etkileyen bu uygulama, öğrencilerin net hesaplamalarında önemli rol oynuyor.