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Haberler Yaşam Likya Yolu’nda korkunç manzara: Alman kadın o halde bulundu!
Giriş Tarihi: 06.06.2024 09:13 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 09:18

Likya Yolu’nda korkunç manzara: Alman kadın o halde bulundu!

Acı olay Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşandı. Eşi Günther Fritzl ile çıktığı doğa yürüyüşünde mahsur kalan Almanya vatandaşı Andrea Fritzl'in cansız bedeni bulundu. Ekiplerin kurtardığı Günther Fritzl ise yürüyüş sırasında eşinden önde olduğunu, ileride bir süre onu beklediğini, geri döndüğünde eşini yerde hareketsiz bulduğunu, yardım getirmek için de yanından ayrıldığını söyledi.

DHA
Likya Yolu’nda korkunç manzara: Alman kadın o halde bulundu!

Tarihi Likya Yolu'nda acı bir olay yaşandı. Alman kadının cansız bedenine ulaşıldı. Alman vatandaşı Günther Fritzl ile eşi Andrea Fritzl, dün Likya Yolu'nda dün yürüyüşe çıktı.

Likya Yolu’nda korkunç manzara: Alman kadın o halde bulundu!

Çift, maden Koyu civarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, sıcak ve yorgunluktan mahsur kaldıklarını belirterek yardım çağrısı yaptı. Ekipler ise bölgede arama çalışması başlattı.

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Likya Yolu’nda korkunç manzara: Alman kadın o halde bulundu!

Ekipler, dün akşam saatlerinde Günther Fritzl'e ulaştı. Durumu iyi olan Günther Fritzl, yürüyüş sırasında eşi Andrea Fritzl'den önden olduğunu, ileride bir süre onu beklediğini, geri döndüğünde yerde hareketsiz bulduğunu, yardım getirmek için de yanından ayrıldığını söyledi.

Likya Yolu’nda korkunç manzara: Alman kadın o halde bulundu!

Gece boyu bölgede arama çalışması yapan ekipler, saat 09.30 sıralarında Andrea Fritzl'e ulaştı.

Likya Yolu’nda korkunç manzara: Alman kadın o halde bulundu!

İncelemede, Andrea Fritzl'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

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