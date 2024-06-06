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Likya Yolu’nda korkunç manzara: Alman kadın o halde bulundu!
Giriş Tarihi: 06.06.2024 09:13
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
09:18
Likya Yolu’nda korkunç manzara: Alman kadın o halde bulundu!
Acı olay Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşandı. Eşi Günther Fritzl ile çıktığı doğa yürüyüşünde mahsur kalan Almanya vatandaşı Andrea Fritzl'in cansız bedeni bulundu. Ekiplerin kurtardığı Günther Fritzl ise yürüyüş sırasında eşinden önde olduğunu, ileride bir süre onu beklediğini, geri döndüğünde eşini yerde hareketsiz bulduğunu, yardım getirmek için de yanından ayrıldığını söyledi.