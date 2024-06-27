Lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç öldürülmüştü: İnfazda çarpıcı iddia!

"BU CİNAYET DIŞ KAYNAKLIDIR"

İyi bir baba ve iyi bir eğitimciydi ama kendisiyle alakası olmayan, suçu günahı olmayan cinayetle öldürüldü. Cinayetin eğitimle, okulla, öğrencileriyle hiçbir ilgisi yoktur bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu cinayet tamamen dış kaynaklıdır.