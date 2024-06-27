Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç öldürülmüştü: İnfazda çarpıcı iddia!
Giriş Tarihi: 27.06.2024 15:17 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 15:54

Lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç öldürülmüştü: İnfazda çarpıcı iddia!

Türkiye'nin konuştuğu olay Kocaeli Çayırova'da yaşanmıştı. Başından vurularak öldürülen müdür yardımcısı Mahir Çoğaç'ın cenazesi, 18 yıldır görev yaptığı okulun bahçesine getirildi helallik alındı. Ailesi, yakınları, meslektaşları ve öğrencileri gözyaşlarıyla Çoğaç'ı son yolculuğuna uğurladı. Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal ise cinayete ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Tetikçinin Adana'dan gönderildiği iddiası da ortaya atıldı. İşte haberin detayları

AJANSLAR
Lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç öldürülmüştü: İnfazda çarpıcı iddia!

Çayırova Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'nin müdür yardımcısı Mahir Çoğaç (45), dün sabah saat 09.00 sıralarında bindiği otomobilinde emniyet kemerini taktığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabanca ile başından vurulan Çoğaç ağır yaralandı, zanlı ise olay yerinden kaçtı. İlk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Çoğaç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

17 yaşındaki genç, lise müdür yardımcısını başından vurarak öldürdü | Video

Lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç öldürülmüştü: İnfazda çarpıcı iddia!

MAHİR ÇOĞAÇ CİNAYETİNDE 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI: TETİKÇİ ADANA'DAN GELDİ
Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından dün akşam saatlerinde saldırgan ile olay sırasında yanında bulunan şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusunun devam ettiği açıklandı. Öte yandan Mahir Çoğaç'ın yakın zamanda cezaevine giren kardeşinden kaynaklı husumet nedeniyle, Adana'dan gönderilen tetikçinin saldırısına uğradığı ve olayın kan davası nedeniyle gerçekleştiği ileri sürüldü.

Mahir Çoğaç'ın cenazesi bugün Çayırova Kent Mezarlığı morgundan alınarak, cenaze nakil aracıyla görev yaptığı Çayırova Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'ne götürüldü, helallik alındı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç öldürülmüştü: İnfazda çarpıcı iddia!

Programa Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, Mahir Çoğaç'ın eşi ve 2 çocuğu, sendika temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve Çoğaç'ın yakınları katıldı. Çoğaç'ın küçük kızı, oğlu ile eşi, yakınları tarafından teskin edildi.

Lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç öldürülmüştü: İnfazda çarpıcı iddia!

"AİLELER ARASINDA OLAN BİR HUSUMETTEN KAYNAKLANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"
Programın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, "Mahir Bey dün sabah evinin önünde cinayete kurban gitti. Rahmetli müdür yardımcımız, bizimde yakından tanıdığımız, 18 yıldır ilçemizde görev yapan değerli bir eğitimciydi, herkes tarafından çok sevilen biriydi.

Silahlı saldırıda yaşamını yitiren lise müdür yardımcısı gözyaşlarıyla toprağa verildi | Video

Lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç öldürülmüştü: İnfazda çarpıcı iddia!

"BU CİNAYET DIŞ KAYNAKLIDIR"
İyi bir baba ve iyi bir eğitimciydi ama kendisiyle alakası olmayan, suçu günahı olmayan cinayetle öldürüldü. Cinayetin eğitimle, okulla, öğrencileriyle hiçbir ilgisi yoktur bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu cinayet tamamen dış kaynaklıdır.

SON DAKİKA