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Lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç öldürülmüştü: İnfazda çarpıcı iddia!
Giriş Tarihi: 27.06.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
15:54
Lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç öldürülmüştü: İnfazda çarpıcı iddia!
Türkiye'nin konuştuğu olay Kocaeli Çayırova'da yaşanmıştı. Başından vurularak öldürülen müdür yardımcısı Mahir Çoğaç'ın cenazesi, 18 yıldır görev yaptığı okulun bahçesine getirildi helallik alındı. Ailesi, yakınları, meslektaşları ve öğrencileri gözyaşlarıyla Çoğaç'ı son yolculuğuna uğurladı. Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal ise cinayete ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Tetikçinin Adana'dan gönderildiği iddiası da ortaya atıldı. İşte haberin detayları