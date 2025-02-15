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Haberler Yaşam Lise öğrencisi Hasan feci kazada hayatını kaybetmişti: Görüntüler ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 15.02.2025 17:50 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 17:50

Lise öğrencisi Hasan feci kazada hayatını kaybetmişti: Görüntüler ortaya çıktı!

Bursa'nın Mudanya ilçesinde halı saha maçı yaptıktan sonra otobüs durağına doğru yürüyen Hasan Ceyhun Beyhan, Ege Çelik ve Efe Özçelik yolun karşısına geçmek isterken, Oktay Güleryüz'ün kullandığı hafif ticari araç çarptı. Çelik ve Özçelik çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Bariyerleri aşarak 5 metre yüksekten toprak zemine düşen Beyhan ise ağır yaralanarak hastanede 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Öte yandan tutuklanan sürücünün kazadan önce felç geçirdiği öğrenilirken lise öğrencisinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri yürek sızlattı.

DHA
Lise öğrencisi Hasan feci kazada hayatını kaybetmişti: Görüntüler ortaya çıktı!

Feci kaza, 26 Ocak'ta Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana geldi. Hasan Ceyhun Beyhan, arkadaşı Ege Çelik (16) ve Efe Özçelik (17) ile birlikte halı saha maçı yaptıktan sonra otobüs durağına gitmek üzere yola çıktı.

Lise öğrencisi Hasan feci kazada hayatını kaybetmişti: Görüntüler ortaya çıktı!

Yolun karşıya geçmek isteyen 3 arkadaşa, Oktay Güleryüz'ün kullandığı hafif ticari araç çarptı. Çelik ve Özçelik yola savrulurken, Beyhan yol kenarındaki bariyeri aşarak yaklaşık 5 metre yükseklikten toprak zemine düştü.

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Lise öğrencisi Hasan feci kazada hayatını kaybetmişti: Görüntüler ortaya çıktı!

Sürücü, kazanın ardından olay yerinden uzaklaşırken, ihbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ege Çelik ile Efe Özçelik, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Lise öğrencisi Hasan feci kazada hayatını kaybetmişti: Görüntüler ortaya çıktı!

8 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Görgü tanıklarının aracın 3 kişiye çarptığını söylemesi üzerine çevrede araştırma yapan jandarma ekipleri, 5 metre yüksekten düşen Hasan Ceyhun Beyhan'a yaklaşık 25 dakika sonra ulaştı. Ağır yaralı halde bulunan Beyhan'ın duran kalbi masajla yeniden çalıştırıldı.

Lise öğrencisi Hasan feci kazada hayatını kaybetmişti: Görüntüler ortaya çıktı!

Beyhan, ambulansla kaldırıldığı Mudanya Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Arkadaşları tedavilerinin ardından taburcu edilirken, hastanede 8 gün sonra yaşam savaşını kaybeden Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Hasan Ceyhun Beyhan toprağa verildi.

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