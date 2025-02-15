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Lise öğrencisi Hasan feci kazada hayatını kaybetmişti: Görüntüler ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 15.02.2025 17:50
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025
17:50
Lise öğrencisi Hasan feci kazada hayatını kaybetmişti: Görüntüler ortaya çıktı!
Bursa'nın Mudanya ilçesinde halı saha maçı yaptıktan sonra otobüs durağına doğru yürüyen Hasan Ceyhun Beyhan, Ege Çelik ve Efe Özçelik yolun karşısına geçmek isterken, Oktay Güleryüz'ün kullandığı hafif ticari araç çarptı. Çelik ve Özçelik çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Bariyerleri aşarak 5 metre yüksekten toprak zemine düşen Beyhan ise ağır yaralanarak hastanede 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Öte yandan tutuklanan sürücünün kazadan önce felç geçirdiği öğrenilirken lise öğrencisinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri yürek sızlattı.