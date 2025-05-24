Üsküdar’da dehşet! Lise tuvaletinde sınıf arkadaşını bıçakladı! O anlar kamerada...

BIÇAĞI ÇAY OCAĞINDAN TEMİN ETMİŞ



Gözaltına alınan E.B., emniyetteki ifadesinde çarpıcı detaylar verdi. Şüphelinin, saldırı için kullandığı bıçağı okulun çay ocağından aldığını itiraf ettiği öğrenildi. E.B., sınıf arkadaşı E.Ç.'yi "bana yalan söylediği için" bıçakladığını iddia etti. Ayrıca, şüphelinin daha önce farklı tarihlerde ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü ortaya çıktı.

