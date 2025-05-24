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Haberler Yaşam Üsküdar'da dehşet! Lise tuvaletinde sınıf arkadaşını bıçakladı! O anlar kamerada...
Giriş Tarihi: 24.05.2025 10:04 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 10:04

Üsküdar'da dehşet! Lise tuvaletinde sınıf arkadaşını bıçakladı! O anlar kamerada...

İstanbul Üsküdar'da bir lise tuvaletinde yaşanan dehşet anları, güvenlik kameralarına yansıdı. 15 yaşındaki E.B., sınıf arkadaşı E.Ç.'yi sırtından bıçaklayarak yaraladı. Çay ocağından aldığı bıçakla saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, olay sonrası okuldan kaçarken görüntülendi. Gözaltına alınan E.B., "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

DHA
Üsküdar’da dehşet! Lise tuvaletinde sınıf arkadaşını bıçakladı! O anlar kamerada...

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, 22 Mayıs 2025 tarihinde özel bir lisede korkunç bir olay yaşandı. 16 yaşındaki lise öğrencisi E.Ç., okul tuvaletinde sınıf arkadaşı 15 yaşındaki E.B. tarafından sırtından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci E.Ç., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, E.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

Üsküdar’da dehşet! Lise tuvaletinde sınıf arkadaşını bıçakladı! O anlar kamerada...

BIÇAĞI ÇAY OCAĞINDAN TEMİN ETMİŞ

Gözaltına alınan E.B., emniyetteki ifadesinde çarpıcı detaylar verdi. Şüphelinin, saldırı için kullandığı bıçağı okulun çay ocağından aldığını itiraf ettiği öğrenildi. E.B., sınıf arkadaşı E.Ç.'yi "bana yalan söylediği için" bıçakladığını iddia etti. Ayrıca, şüphelinin daha önce farklı tarihlerde ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü ortaya çıktı.

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Üsküdar’da dehşet! Lise tuvaletinde sınıf arkadaşını bıçakladı! O anlar kamerada...

KAÇIŞ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olayın ardından E.B.'nin okuldan kaçma anı, okulun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüpheli öğrencinin okul kapısından çıkarken başka bir öğrenci tarafından durdurulmaya çalışıldığı, ancak koşarak uzaklaştığı net bir şekilde görülüyor. Bu görüntüler, soruşturmada önemli bir delil olarak dosyaya eklendi.

Üsküdar’da dehşet! Lise tuvaletinde sınıf arkadaşını bıçakladı! O anlar kamerada...

"KASTEN ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS" SUÇUNDAN TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.B., "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, şüpheli öğrencinin tutuklanmasına karar verdi. Olay, Üsküdar'daki okulda büyük yankı uyandırırken, veliler ve öğrenciler arasında güvenlik endişelerine yol açtı.