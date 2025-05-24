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Üsküdar'da dehşet! Lise tuvaletinde sınıf arkadaşını bıçakladı! O anlar kamerada...
Giriş Tarihi: 24.05.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025
10:04
Üsküdar'da dehşet! Lise tuvaletinde sınıf arkadaşını bıçakladı! O anlar kamerada...
İstanbul Üsküdar'da bir lise tuvaletinde yaşanan dehşet anları, güvenlik kameralarına yansıdı. 15 yaşındaki E.B., sınıf arkadaşı E.Ç.'yi sırtından bıçaklayarak yaraladı. Çay ocağından aldığı bıçakla saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, olay sonrası okuldan kaçarken görüntülendi. Gözaltına alınan E.B., "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.